İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye'nin endişelerine çözüm bulabilmek için Finlandiya ile diyaloğu sürdürüyoruz
Brüksel
İsveç Başbakanı Andersson, ülkesinin Türkiye'nin endişelerini çok ciddiye aldığını, çözüm bulabilmek için Finlandiya ile birlikte diyaloğun sürdüğünü söyledi.
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