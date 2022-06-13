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Dünya

İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye'nin endişelerine çözüm bulabilmek için Finlandiya ile diyaloğu sürdürüyoruz

Selen Temizer   | 13.06.2022
İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye'nin endişelerine çözüm bulabilmek için Finlandiya ile diyaloğu sürdürüyoruz

Brüksel

İsveç Başbakanı Andersson, ülkesinin Türkiye'nin endişelerini çok ciddiye aldığını, çözüm bulabilmek için Finlandiya ile birlikte diyaloğun sürdüğünü söyledi.

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