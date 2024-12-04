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Dünya

İstifa çağrılarını göz ardı eden Macron, 3 aylık hükümetin düşmeyeceğini düşünüyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 3 ay önce atanan Başbakan Michel Barnier'nin hükümetine karşı verilen gensoru önergesinin Meclisten geçmemesi için "bir yol" olduğunu ve istifa çağrılarını "anlamsız" bulduğunu belirtti.

Esra Taşkın  | 04.12.2024 - Güncelleme : 04.12.2024
İstifa çağrılarını göz ardı eden Macron, 3 aylık hükümetin düşmeyeceğini düşünüyor

Paris

Fransız Meclisinde bugün yerel saatle 16.00'da muhalefetin Barnier hükümetine karşı sunduğu gensoru önergesi oylamaya sunulacak.

Aşırı sağcıların, sol ittifakının gensoru önergesine destek vereceğini açıklaması sonrası 3 aylık Barnier hükümetinin düşme ihtimali bulunuyor.

Fransız basınındaki haberlere göre, Suudi Arabistan'a resmi ziyaret gerçekleştiren Macron, ulusal gündemi gazetecilere değerlendirdi.

Macron, istifa etmesine yönelik çağrıların "siyasi kurgudan" ibaret olduğunu savunarak, "(İstifa etmemin) Bunun anlamı yok. Bu tarz şeyler söylemek beklentinin çok altında kalıyor. Eğer karşınızdaysam, bu iki defa seçildiğim içindir." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin, sol ittifakı Yeni Halk Cephesi'nin (NFP) hükümete karşı sunduğu gensoru önergesine oy vereceğine inanmadığını belirterek, "hükümetin düşmemesi için bir yol" olduğunu ifade etti.

Macron, "Ulusal Birlik'in milletvekillerinin, kendilerine ve seçmenlerine hakaret eden bir gensoru önergesine oy verebileceğini samimi olarak düşünmüyorum." diye konuştu.

2025 bütçesi konusunda hükümetin muhalefete jestler yaptığını savunan Macron, ülkenin çıkarının partiler üstü bir şey olduğunun altını çizdi.

Macron, Sosyalist Partisi vekillerinin, hükümete karşı verilen gensoru önergesine ilişkin tutumunu eleştirdi ve bu önergeye "aşırıcı particilerle" birlikte destek verecek olan sosyalistlerin yönünü kaybettiğini savundu.

Emmanuel Macron, önceliğinin ülke için "istikrarı" sağlamak olduğunu vurguladı.

Meclisin en büyük ittifakı solcu NFP, 185 vekille beraber 2 Aralık'ta hükümete karşı gensoru önergesi sunacaklarını açıklamıştı.

Aşırı sağcılar, yaklaşık 3 aydır iktidarda olan Barnier hükümetinin kurulmasına üstü kapalı destek vermiş ancak 2025 bütçe tasarısı konusunda hükümetle uzlaşamamıştı.

Fransız aşırı sağcılar ve müttefiklerinden oluşan 140 vekil, Barnier'nin Anayasa'nın 49. maddesine başvurması üzerine hükümete karşı kendi gensoru önergelerini sunmuştu.

RN ayrıca solcu ittifakın hükümete karşı sunacağı gensoru önergesine de destek vereceğini kaydetmişti.

Aşırı sağcıların ve solcu NFP ittifakının eş zamanlı olarak hükümete karşı gensoru önergesine destek vermesi halinde merkez sağ azınlık hükümeti düşebilir.

NFP bünyesindeki sosyalistlerin gensoru önergesine destek vermemesi veya aşırı sağın, sol ittifakının önergesine destek vermekten vazgeçmesi durumunda hükümet düşmeyebilir.

Fransa'da hükümetin düşmesi için 577 sandalyeli Mecliste görev alan 289 vekilin gensoru önergesini desteklemesi gerekiyor.

Barnier, hükümetinin düşmeme ihtimali olduğunu belirtti

Fransa Başbakanı Michel Barnier, muhalefetin gensoru önergelerine rağmen hükümetinin düşmeme ihtimali olduğunu söyledi.

Fransız TF1 ve France 2 kanallarının ortak yayınına katılan Barnier, muhalefetin hükümete karşı sunduğu gensoru önergelerini değerlendirdi.

Başbakanlık koltuğuna 3 ay önce oturan Barnier, bugün yerel saat ile 16.00'da Mecliste görüşülecek gensoru önergesine rağmen hükümetinin düşmeme ihtimali olduğunu belirtti.

Barnier, hala başbakan kalmasının mümkün olduğunu dile getirerek, vekilleri sorumlu davranmaya çağırdı.

Solcu ittifakı Yeni Halk Cephesinin (NFP) sunduğu önergede hükümeti aşırı sağın "en menfur takıntılarına" boyun eğmekle itham ettiğine atıfta bulunan Barnier, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin solcuların önergesine destek vereceğini duyurması hakkında şunları kaydetti:

"RN seçmeninin, siyasi oluşumlarının bu gensoru önergesine oy vermesini istediğini düşünmüyorum. İnsanlar istikrar istiyor. (RN seçmeni) Kendilerine saygı duyulduğunu hissetmeyecek."

Barnier, hükümetinin, 2025 bütçesi konusunda çaba sarf ettiğini savunarak, "Düşük emeklilik maaşlarını enflasyona endeksleyerek, güvence altına almaya karar verdik." dedi.

Bütçeyle ilgili herhangi bir pazarlık yapmayı veya şantaja boyun eğmeyi reddettiğini dile getiren Barnier, RN Grup Başkanvekili Marine Le Pen'in 2025 bütçesiyle ilgili taleplerinde "bir nevi aşırıya kaçtığı" değerlendirmesinde bulundu.

Barnier, henüz konuşma yapmamışken solcuların hükümete karşı gensoru önergesi vereceğini açıkladığını, solcularla konuşmanın pek mümkün olmadığını söyledi.

Fransa Başbakanı, "Fransa'nın kaybettiği istikrara yeniden kavuşması için belki de (göreve) devam etmeliyim." dedi. Barnier, hükümetin düşmesi durumunda yeniden başbakan olarak atanma ihtimalinin bir anlamı olmayacağını savundu.

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