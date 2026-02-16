Dolar
Dünya

İstanbul'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

İstanbul'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Erol Değirmenci, Muhammed Gencebay Gür  | 16.02.2026 - Güncelleme : 16.02.2026
İstanbul'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi Fotoğraf: Erol Değirmenci/AA

İstanbul

Kentin Avrupa Yakası'nda Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt'ta fırtına aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle çatıdan düşen parçalar 5 araca zarar verdi.

Barış Mahallesi'nde ise bir binanın dış cephesi düştü.

Esenyurt'ta fırtına nedeniyle kuryelerin yaşadığı zorlu anlar, motosikletin devrilmesi ve esnafın tezgahını toplaması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Gazi Caddesi'nde ise bir binanın çatısı, park halindeki 3 aracın üzerine düştü. Olayda 3 araç hasar görürken, yol ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Esenyurt Belediyesi ekiplerinin yolu açma çalışması sürüyor.

Anadolu Yakası'nın kuzey kesimlerinde şiddetli lodos etkili oluyor.

Beykoz, Üsküdar, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Kartal'da fırtına etkisini sürdürüyor.

İslam alimi Muhammed Emin Saraç, Fatih'te anıldı
AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu'ndan Manisa'da beklenen kuvvetli yağışa ilişkin açıklama
Bakan Göktaş'tan çocuklara yönelik "sosyal medya düzenlemesi" paylaşımı
Düzce'de kuvvetli rüzgarda çatısı uçan lisede eğitime ara verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali'ye giden Çağrı Bey sondaj gemisi personeline başarı diledi
