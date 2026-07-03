İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli çiftçiler ve yabancı aktivistlere saldırdı Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın orta kesiminde yer alan Ebu Fellah beldesinde Filistinli çiftçilere ve yabancı aktivistlere saldırdı.

AA muhabirine konuşan 65 yaşındaki Filistinli Naif Ali, uzun aradan sonra sadece topraklarını görmek için geldiklerini belirterek, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kendilerine saldırdığını söyledi.

Ali, "Bu bizim toprağımız ve ne olursa olsun ondan vazgeçmeyeceğiz. Buraya ulaştığımızda arazinin tahrip edildiğini, zeytin ağaçlarının kırılıp yerde sürüklendiğini gördük." dedi.

Ebu Fellah Belediye Başkanı Nazım Salih de İsraillilerle çatışmak için değil topraklarına girişi engellenen bölge halkına destek için geldiklerini aktardı.

"Bir buçuk yıldır bu topraklara girmedik, tek istediğimiz buraya ulaşmak" diyen Salih, bu sürede arazideki ağaçların kesildiğini ve kundaklama olaylarının yaşandığını ifade etti.

Yerleşim birimlerine karşı direniş aktivisti Munzir Amira ise arazideki araçlara mevsim şartları uyarınca bakım yapılması gerektiğini ifade ederek Filistinlilerin topraklarına geri dönme ve işleme konusunda kararlı olduğunu, ancak bölgeye erişimlerinin sürekli olarak kısıtlandığını vurguladı.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 29 Haziran'da Batı Şeria’daki yerleşim faaliyetlerini hızlandırdıklarını belirterek, hükümetlerinin 160 çoban yerleşim noktası kurduğunu ve 100’den fazla yeni yerleşim biriminin inşasına onay verdiğini açıklamıştı.

İsraillilerin Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki saldırılarında çok sayıda Filistinli yaralandı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenledikleri saldırılarda çok sayıda Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrailli radikal grupların Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde sivil vatandaşları hedef aldıkları belirtildi.

İsrailli radikal bir grubun Doğu Kudüs'e bağlı Atana beldesinde Filistinlilerin kullandığı bir su kaynağını tahrip ederek kullanamaz hale getirdiği aktarılan haberde, bu su kaynağının bölgede hayvancılık yapan Filistinlilerin sahip olduğu seçenek olduğu vurgulandı.

İsrail güçlerinin korumasındaki radikal yerleşimcilerin Doğu Kudüs'ün Han el-Ahmar köyü yakınlarında da Filistinlilere saldırdığı belirtilen haberde, İsrailli saldırganlardan birinin motosikletle ezmeye çalıştığı eylemle Filistinli 2 genci yaraladığına işaret edildi.

Haberde, İsrail güçlerinin de söz konusu saldırıda Filistinli 4 kişiyi gözaltına aldığı ifade edildi.

İsrailli grupların Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı İzna beldesinde de bir saldırı gerçekleştirdiği vurgulanan haberde, El Halil'deki saldırıda da birçok vatandaşın yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Baytillu beldesinde de İsrailli yerleşimciler tarafından bir saldırının olduğuna dikkat çekilen haberde, bu saldırıda Filistinli aynı aileden 3 vatandaşın yaralandığı belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentinde de İsrailli radikal gruplarca bir saldırının olduğu aktarılan haberde, Tubas'taki saldırıyla İsrail'in daha önce evlerini terk etmeye zorladığı vatandaşın hedef alındığı ve 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Şimdi Barış) Hareketine göre, Batı Şeria’da yaklaşık 500 bin, işgal altındaki Doğu Kudüs’teki gasbedilen topraklarda ise yaklaşık 250 bin İsrailli yaşıyor.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle işbirliği halinde tırmandırdığı gerilim, 1175 Filistinlinin ölümüne, 12 bin 919 kişinin yaralanmasına, yaklaşık 24 bin kişinin tutuklanmasına, 33 bin kişinin ise zorla yerinden edilmesine yol açtı.