Dolar
8.87
Euro
10.28
Altın
1,762.91
ETH/USDT
3,594.90
BTC/USDT
54,471.00
BIST 100
1,388.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrailli yetkiliden 'Tel Aviv'le ilişkileri normalleştirecek bir sonraki ülke Umman olabilir' iddiası

İsrail Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Barış Süreci Dairesi Başkanı Eliav Binyamin, Tel Aviv ile ilişkileri normalleştirecek bir sonraki ülkenin Umman olabileceğini iddia etti.

Mustafa Deveci   | 07.10.2021
İsrailli yetkiliden 'Tel Aviv'le ilişkileri normalleştirecek bir sonraki ülke Umman olabilir' iddiası

Kudüs

İsrail Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Barış Süreci Dairesi Başkanı Eliav Binyamin, sosyal medya üzerinden gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide, İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Fas ile vardığı ilişkileri normalleştirme anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail ile başka hangi ülkelerin ilişkileri normalleştirebileceğine ilişkin bir soruya Binyamin, "Temel olarak Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki tüm ülkelerle görüşüyoruz. Her birinin kendileri için doğru zamanın ne vakit olacağına ve nasıl devam edeceklerine karar vermeleri gerekiyor. Umman dahil hepsiyle konuşuyoruz. Devam eden bir iş birliğimiz var." cevabını verdi.

BAE, Bahreyn, Fas ve Sudan geçen yıl İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener'den gençlere aşı uyarısı
DSÖ, Kuzey Kore'ye Kovid-19 tıbbi malzemeleri sağlamak için çalışıyor
Kanada’da kamu görevlilerine ay sonuna kadar iki doz Kovid-19 aşısı zorunluluğu
İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 24'e yükseldi
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

İsrailli yetkiliden 'Tel Aviv'le ilişkileri normalleştirecek bir sonraki ülke Umman olabilir' iddiası

İsrailli yetkiliden 'Tel Aviv'le ilişkileri normalleştirecek bir sonraki ülke Umman olabilir' iddiası

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail mahkemesinden Yahudilerin Mescid-i Aksa'daki 'sessiz ibadetine' onay

İsrail'den 35 yıl önce kaybolan pilotu bulmak için birkaç ülkeyi kapsayan operasyon

İsrail'den 35 yıl önce kaybolan pilotu bulmak için birkaç ülkeyi kapsayan operasyon
İsrail güçleri ikisi çocuk 20 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri ikisi çocuk 20 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'den yeni 'normalleşme anlaşmaları' mesajı

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'den yeni 'normalleşme anlaşmaları' mesajı