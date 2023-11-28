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Dünya

İsrailli STK, "savaş bütçesinde" yerleşim yerlerine ayrılan fonu eleştirdi

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Şimdi Barış), İsrail'de hükümetin hazırladığı yaklaşık 8 milyar dolarlık ek "savaş bütçesinde", Yahudi yerleşim yerlerine fon ayrılmasını eleştirdi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Muhammed Emin Canik  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
İsrailli STK, "savaş bütçesinde" yerleşim yerlerine ayrılan fonu eleştirdi

Kudüs

Yerleşim karşıtı sivil toplum kuruluşu Peace Now, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinin, Gazze'ye yönelik saldırlar devam ederken, işgal altındaki Batı Şeria’daki yerleşim birimlerine para aktarmasını "gece hırsızlığı" olarak yorumladı.

Açıklamada, "Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun desteğiyle ve İsrail vatandaşları pahasına, savaşın ortasında tıpkı gece hırsızları gibi, yerleşim projelerine ve Gazze Şeridi’nin çevresinin yeniden inşasına yüz milyonlarca şekel bütçe ayırdı.” ifadesi kullanıldı.

İsrail halkının bir kısmının hükümet tarafından kasıtlı olarak görmezden gelindiği savunulan açıklamada, 1948 Arap-İsrail Savaşı'nın ardından ilan edilen ateşkes uyarınca belirlenen sınır çizgisi "Yeşil Hat"a atıfta bulunularak, “Netanyahu hükümeti, Yeşil Hat sınırları içinde yaşayan herkesi önceliklerinin sonuna alıyor." denildi.

İsrail hükümeti, dün Gazze’deki saldırıları için 8 milyar dolar değerinde bir ek bütçeyi onayladı.

Filistin topraklarında yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin kurulmasını destekleyen aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, Gazze’deki çatışmaların yüksek maliyetine rağmen, yerleşim yerleri için yüz milyonlarca şekelin bütçeye dahil edilmesinde ısrar etti.

Smotrich, X sosyal medya hesabından, “Hükümet, sunmuş olduğum 2023 yılı bütçe teklifini onayladı. Teklif, bütçe düzenlemesini, güvenlik ve sivil ihtiyaçlar için on milyarlarca şekel eklenmesini içeriyordu.” açıklamasında bulundu.

İsrail Maliye Bakanı, hükümetin bütçede Gazze’deki çatışmalar için 30,3 milyar şekel (yaklaşık 8,2 milyar dolar) ayırdığını duyurdu.

Smotrich, “Savaş bütçesi, askeri savaş harcamaları için 17 milyar şekel (yaklaşık 4,6 milyar dolar) ve iç savaş harcamaları için 13,3 milyar şekeli (yaklaşık 3,6 milyar dolar) barındırıyor.” ifadesini kullandı.

Hükümetin onayladığı bütçenin, toplumun tüm kesimlerini kapsadığını savunan Smotrich, halkın ihtiyaç anında güvenebilecek bir ülkesi olduğu duygusu inşa ettiklerini iddia etti.

İsrail'deki "savaş bütçesi" hükümette çatlağa yol açmıştı

İsrail'de hükümetin hazırladığı 8 milyar dolarlık ek "savaş bütçesinde", Ultra Ortodoks nüfus ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine ayrılan fonlar, "savaş kabinesi" olarak adlandırılan "Acil Durum Hükümeti"nde çatlağa yol açmıştı.

Times of Israel'in haberine göre, İsrail'de 7 Ekim'den sonra kurulan savaş kabinesinin üyesi ve eski Savunma Bakanı Gantz, hükümetin hazırladığı ek savaş bütçesindeki Ultra Ortodoks nüfus ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri için örtülü ödenekten ayrılan payın olduğu gibi kalması durumunda "aleyhte oy kullanacağını" belirtmişti.

Gantz, eski siyasi rakibi ve şimdiki koalisyon ortağı Netanyahu'ya yazdığı mektubunda, hükümetin "savaşla ilgili olmayan tartışmalı adımlara büyük meblağlar ayırmasının milli dirayeti ve toplumsal bütünlüğü" zarara uğratacağını belirterek "hükümetin buna uygun davranmasını" istemişti.

İsrail'deki tüm fonların şu anda "savaş ihtiyaçlarına" aktarılması gerektiğini savunan Gantz, teklifin bu haliyle gelmesi durumunda aleyhte oy kullanacağını ifade ederek, hükümetten ayrılma tehdidinde bulunmuştu.

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