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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailli sivil gaspçılar son bir haftada Batı Şeria'da Filistinlilere ait onlarca yapıyı yıktı

İsrailli sivil gaspçıların, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El-Halil kentine bağlı Terkumiya beldesinde tarım arazilerinde Filistinlilere ait onlarca yapıya ve eve büyük zarar verdiği belirtildi.

Aysar Alais, Hamdi Yıldız  | 07.09.2024 - Güncelleme : 07.09.2024
İsrailli sivil gaspçılar son bir haftada Batı Şeria'da Filistinlilere ait onlarca yapıyı yıktı

Ramallah

İsrail ordusunun, 1 Eylül'de 3 İsrail polisinin Terkumiya kontrol noktası yakınında araçlarına ateş açılarak öldürülmesi üzerine bölgeyi birkaç gün süreyle giriş çıkışlara kapatmasının ardından evlerine dönen Filistinliler, tarım arazilerindeki yapılarının İsrailli sivil gaspçılar tarafından yıkıldığını ve tahrip edildiğini fark etti.

Yıkım sebebiyle mağdur duruma düşenlerden Filistinli Muhammed Tanina, AA muhabirine yaptığı açıklamada evinde ve üzüm bağında büyük tahribat gördüğünü ve ekinleri suladığı su deposuna da büyük zarar verildiğini söyledi.

Tanina, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli sivil çetelerin ordunun yolları kapatmasından istifade ettiklerini ve yıkım işlemlerini bu sırada yaptıklarını bildirdi.

Tahrip edilen binaların Terkumiya Belediyesi tarafından ruhsatlı olduğunu, elektrik ve su hizmetlerinin bu sayede kendilerine ulaştırıldığını belirten Tanina, işgal güçlerinin çiftçilerin toprakları olan tarım arazilerine ulaşmalarına daima engel çıkardığının altını çizdi.

Tanina, Terkumiya'nın doğusundaki gasbedilmiş arazi üzerine kurulan Adora ve Tilem Yahudi yerleşim birimlerindeki gaspçı İsraillilerin bu saldırıları gerçekleştirdiklerini kaydetti.


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