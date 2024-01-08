İsrailli parlamenter, hükümetin “soykırımı meşrulaştırma" çabasında olduğunu söyledi
İsrailli Arap Milletvekili Ahmed et-Tiybi, İsrail'de hükümet üyelerinin, söylemleriyle "Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırımı meşrulaştırma" çabasında olduğunu belirtti.
Ankara
The Times of Israel'in haberine göre, Tiybi, düzenlediği basın toplantısında, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in 27 Kasım'da "Gazze'de 2 milyon Nazi" olduğu yönündeki skandal açıklamasına atıfla, "Soykırımı bu şekilde meşrulaştırıyorsunuz." ifadesini kullandı.
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"Naziler, Yahudiler hakkında böyle konuşuyordu." diyen Tiybi , "Kulağa Nazi gibi geliyorsa, Nazi gibi görünüyorsa da neo-Nazidir, her ne kadar Bakan (Smotrich) Yahudi olsa da." değerlendirmesinde bulundu.
İsrail'de Ortak Liste Partisi Milletvekili Ofer Cassif'in Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı "soykırım" davasını desteklemesine yönelik gelen tepkilere değinen Tiybi, "Lahey'deki dava Cassif'in sözlerine değil, Smotrich, (Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar) Ben-Gvir ve (Miras Bakanı Amihai) Eliyahu'nun sözlerine dayanıyor. Bu şekilde konuşanlar savaşın devam etmesini istiyor, rehinelerin geri getirilmesini istemiyor." diye konuştu.
Cassif, İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açılan davaya destek veren dilekçeyi imzalamasının ardından sağ kesimin ağır eleştirilerine maruz kalmıştı.
İsrail Meclisi'nde bugün, Cassif’in, Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı "soykırım" davasını desteklemesinin ardından vekilliğinin düşürülmesi için girişim başlatılmıştı.
Güney Afrika, İsrail hakkında soykırım davası açmıştı
Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle UAD'da dava açarak İsrail için ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etmişti.
Başvuruda "İsrail'in eylemleri ve ihmalleri soykırım niteliğindedir çünkü hususi soykırım niyetiyle işlenmiştir." ifadelerine yer verilirken, eylemlerin "Gazze'deki Filistinlileri yok etmek" amacı taşıdığı vurgulanmıştı.
Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı "soykırım" davasının duruşmasının 11-12 Ocak'ta yapılması bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.