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Dünya

İsrailli milletvekillerinden Batı Şeria'nın kuzeyinden tahliyenin iptali için yasa tasarısı

İsrail'de Likud Partisi ve Dini Siyonizm Partisi milletvekilleri, Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki bazı bölgelerden tahliye kararının iptalini öngören yasa tasarısını Meclise sundu.

Çağrı Koşak   | 13.12.2022
İsrailli milletvekillerinden Batı Şeria'nın kuzeyinden tahliyenin iptali için yasa tasarısı Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Kudüs

İsrail Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Likud Partisinden Yuli Edelstein ve Dini Siyonizm Partisinden Orit Strook, Batı Şeria'nın kuzeyinden tahliyenin iptali için yasa tasarısı sundu.

Haberde tasarının, "İsrail vatandaşlarının (yerleşimcilerin) bölgede yeniden ikamet etmesine ve dolaşımına imkan vererek, boşaltılan yerleşim yerlerinin planlanması ve yeniden inşa edilmesini" amaçladığı belirtildi.

Yedioth Ahronoth gazetesi ise yasa tasarısını, hükümeti kurmakla görevlendirilen Likud Partisi lideri Binyamin Netanyuhu dahil 35 milletvekilinin imzaladığını aktardı.

İsrail, 2005'te "tek taraflı ayrılma" planıyla Gazze'deki tüm yerleşim birimleri ile Batı Şeria'da 4 yerleşim biriminin boşaltılmasına karar vermişti.

İsrail'de 1 Kasım'da yapılan genel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Likud lideri Netanyahu'yu hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Netanyahu'nun en geç 21 Aralık’a kadar hükümeti kurması gerekiyor.

Seçimin galibi Netanyahu öncülüğündeki sağ blok, aşırı dindar Yahudi partilerden Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği ile aşırı sağcı, ırkçı ve şiddet yanlısı politikalarıyla bilinen Dini Siyonizm ve Yahudi Gücü partilerinden oluşuyor.

- Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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