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Dünya

İsrailli istihbarat yetkilisinden 7 Ekim saldırısındaki başarısızlıklar nedeniyle istifa sinyali

İsrail ordusunun üst düzey istihbarat yetkilisi, 7 Ekim saldırısına yol açan başarısızlıklar nedeniyle istifa etme niyetini açıkladı.

Bekir Aydoğan  | 14.03.2024 - Güncelleme : 14.03.2024
İsrailli istihbarat yetkilisinden 7 Ekim saldırısındaki başarısızlıklar nedeniyle istifa sinyali

İstanbul

İsrail devlet televizyonu KAN’da yer alan habere göre, Askeri İstihbarat Araştırma Birimi Başkanı Tuğgeneral Amit Saar, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın 7 Ekim 2023'teki saldırısına yol açan başarısızlıklar nedeniyle istifaya ilişkin açıklamasını,

Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve İstihbarat Direktörü ile diğer istihbarat yetkililerinin katıldığı bir konferans sırasında dile getirdi.

Saar, konuşmasında “(7 Ekim saldırısına ilişkin başarısızlıklar hakkında) Askeri soruşturma biter bitmez, Askeri İstihbarat Direktörlüğünde her şeyi yeniden inşa edeceklerin diğer komutanlar olacağını anlıyorum.” ifadelerini kullandı.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Saar’ın istifa iması, 7 Ekim saldırısı sonrası üst düzey bir askeri yetkilinin başarısızlıklar nedeniyle istifa edeceğine dair ilk açıklama oldu.

Saar’ın bu açıklamasının, kendisi dışında diğer askeri yetkililerin de istifa etmesine işaret ettiği vurgulandı.

İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim saldırısının hazırlıklarını fark edemeyen veya saldırı öncesinde yeterli tedbirleri almadığı düşünülen askeri birimlerin kendi içlerinde soruşturmalar yürüteceği açıklanmıştı.

Soruşturmaların, Mart 2018'den 10 Ekim 2023'e kadar 5 yıllık zaman dilimindeki ordu içindeki operasyonel başarısızlıklara odaklanacağı kaydedilmişti.

Her komutanlığın kendi içinde yürüteceği soruşturmalarda elde edilen bulguların da haziran başında İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye sunulmasının planlandığı belirtilmişti.

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