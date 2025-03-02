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Dünya

İsrailli esirlerin yakınları, esir takası anlaşmasının devamı talebiyle gösteri düzenledi

İsrailli esirlerin yakınları, Hamas ile takas anlaşmasının devam etmesi ve ikinci tur müzakerelerin başlatılması talebiyle gösteri düzenledi.

Zein Khalil, Mehmet Nuri Uçar  | 02.03.2025 - Güncelleme : 02.03.2025
İsrailli esirlerin yakınları, esir takası anlaşmasının devamı talebiyle gösteri düzenledi

Kudüs

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre, yüzlerce İsrailli, Tel Aviv'de başta Dışişleri Bakanı Gideon Saar olmak üzere birçok bakan ve yetkilinin evinin önünde toplandı.

Hamas ile takas anlaşmasının devamı ve ikinci tur müzakerelerin başlatılmasını talep eden göstericiler, "Esirlere ve vatandaşlara ihanet ediyorsunuz" ve "İsrail hükümeti kendisi ile vatandaşları arasındaki anlaşmayı ihlal etti" yönünde sloganlar attı.

İsrailliler ayrıca, Eğitim Bakanı Yoav Kisch ve Başbakan Binyamin Netanyahu’nun müzakere ekibinin başına atadığı Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in Kudüs'teki evinin önünde de eylem yaptı.

Burada da Gazze'deki esirlerin fotoğraflarını taşıyan göstericiler, tüm esirlerin serbest bırakılması çağrısının bulunduğu pankartlar açarak, anlaşmanın ikinci aşamanın başlatılmamasına tepki olarak caddede ateş yaktı.

Gazze Şeridi'nde 19 Ocak’ta ateşkes anlaşması kapsamında Hamas ile İsrail arasında esir takasında uzlaşılmıştı. Mısır ve Katar arabuluculuğunda ve ABD’nin desteğiyle sağlanan anlaşma, her biri 42 gün sürecek üç aşamalı bir planı içeriyor.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal etti.

Ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini durduran İsrail, esirlerin serbest bırakılması sağlanmadan ateşkese devam etmeyeceği tehdidinde bulundu.

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