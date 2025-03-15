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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu'nun anlaşmayı baltalamasına izin vermeyeceklerini açıkladı

İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını baltalamasına izin vermeyeceklerini duyurdu.

Burak Dağ  | 15.03.2025 - Güncelleme : 15.03.2025
İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu'nun anlaşmayı baltalamasına izin vermeyeceklerini açıkladı

Kudüs

Ailelerin çatı platformundan yapılan yazılı açıklamada, bu akşam Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binası çevresinde geniş kapsamlı protesto düzenleneceği belirtildi.

Başbakan Netanyahu'nun anlaşmayı baltalamasına izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, "Netanyahu'nun anlaşmayı ihlal ve esirleri feda ederek yeni bir savaş başlatma tehdidine karşı, bu gece net bir mesaj göndermeye devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Aileler, Başbakan Netanyahu'ya Gazze'de tutulan yakınlarının bir an önce serbest bırakılması için anlaşmayı sürdürmesi çağrısı yaptı.

İsrailli esirlerin yakınları, Netanyahu'yu Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını sabote etmek ve ikinci aşama müzakerelerinin başlatılmasını kasıtlı olarak geciktirmekle suçluyor.

Hamas, dün Doha'da müzakere edilen teklifi kabul ederek Gazze'de esir tutulan biri hayatta 4'ü ölü, 5 ABD-İsrail vatandaşını teslim edeceğini duyurmuştu.

İsrail, Hamas'ın ateşkese arabulucu ülkelerin sunduğu öneriye olumlu yanıt vermesini "psikolojik savaş" şeklinde değerlendirmişti.

Hamas, tarafların uzlaşı sağladığı üç aşamalı ateşkese göre, kalıcı ateşkesin sağlanacağı ve İsrail ordusunun Gazze'den çekileceği ikinci aşamanın müzakere edilmesini istiyor.

İsrail ise birinci aşamanın uzatılmasını ve Gazze Şeridi'nden daha fazla İsrailli esirin serbest bırakılmasını talep ediyor.

Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 2 Mart'ta sona ermişti.

İsrail, 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurmuş, 9 Mart'ta da Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini kesmişti.

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