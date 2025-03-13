İsrailli esirlerin aileleri güney bölgesinin yeni komutanı Asor'un önceliklere yönelik açıklamasını eleştirdi
İsrailli esirlerin aileleri, İsrail ordusunun yeni Güney Cephesi Komutanı Tümgeneral Yaniv Asor'un, yakınlarını geri getirme meselesinin Hamas'ı devirme hedefinden sonra gelen "ikinci görev" olarak değerlendirdiği açıklamalarına tepki gösterdi.
Kudüs
İsrailli Esir Aileleri Heyeti'nin X hesabından yapılan açıklamada, Asor’un açıklamaları, tehlikeli ve sorumsuz olarak nitelendirildi.
Bu şekilde önceliklerin sıralanmasının, İsrailli esirlerin hayatını tehlikeye attığı ve ölülerin cenazelerini onurlu bir şekilde defnetmeyi tehlikeye soktuğu aktarılan açıklamada, Asor'a hitaben şu ifadeler kullanıldı:
"Size düşen ilk ahlaki ve en değerli görev, Hamas tarafından 523 gündür Gazze'de tutulan 59 kişiyi geri getirmektir. Ondan sonra da Hamas yönetimini devirmektir."
Israel Hayom gazetesinin haberine göre, Gazze'de ölen İsrailli esirlerden Haim Perry’nin kızı Noam Perry, esir yakınlarının düzenlediği gösteride, Asor’u sert sözlerle eleştirdi.
Gazze’deki öncelikli hedefin Hamas’ı devirmek, ikinci hedefin ise esirler olduğunu söyleyen Asor’a "Sizin kafanız karışmış” şeklinde seslenen Perry, İsrailli yetkilileri ”Babamı tam olarak böyle öldürdünüz.” diye suçladı.
İsrail ordusunda Gazze ve çevresinden sorumlu İsrail Ordusu Güney Cephesi Komutanı Tümgeneral Yaron Finkelman, ocak ayında Gazze çevresinde yaşayan vatandaşları korumakta başarısız olduğunu belirterek istifasını sunduğunu duyurmuştu.
İsrail ordusu, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in katılımıyla, Gazze Şeridi'nde düzenlenen törenle, Finkelman'ın yerine Tümgeneral Asor'un Güney Cephesi Komutanlığı görevini devraldığını açıklamıştı.
Görevi devralma töreninde konuşan Tümgeneral Asor, İsrail ordusunun ilk görevinin "Yahudi halkını yok etmeye, İsrail'in yerine denizden nehre kadar cihatçı bir devlet kurmaya çalışan Hamas unsurlarını tamamen ortadan kaldırmak" olduğunu belirtmişti.
"'Siyonizm kazanmayacak' sloganını taşıyan platformlarda esir değişim törenine katılanların İsrail ordusunun gücüyle karşı karşıya kalacağını" söyleyen Asor, "İkinci görevimiz, esaret altında tutulan kardeşlerimizi ölü veya diri olarak geri getirmektir. Kaçırılan insanları her an anıyor, acılarını hissediyoruz." demişti.
Bu tören sırasında İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir de Tel Aviv'in Gazze'de büyük insan kayıpları verdiğini ancak tüm İsrailli esirleri geri getiremediğini kabul etmişti.
Zamir, "Savaş devam ediyor, bu karmaşık ve zor bir süreç. Ağır bir bedel ödedik, çok kan döküldü. Kaçırılanlar henüz geri dönmedi, yerinden edilenlerin tamamı da evlerine kavuşamadı." demişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.