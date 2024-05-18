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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailli esirlerin aileleri "esirleri ölüme terk eden" Netanyahu'nun görevden alınmasını istiyor

Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "esirleri ölüme terk ettiğini ve esir takası anlaşması müzakerelerini sabote ettiğini" belirterek, Netanyahu'nun görevden alınması talebinde bulundu.

Bekir Aydoğan  | 18.05.2024 - Güncelleme : 18.05.2024
İsrailli esirlerin aileleri "esirleri ölüme terk eden" Netanyahu'nun görevden alınmasını istiyor Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

İstanbul

Aileler, İsrail Savunma Bakanlığı önünde bir araya gelerek, Netanyahu'nun esirler konusundaki tutumunu eleştiren bir açıklama yaptı.

İsrail Savaş Kabinesi'ne çağrıda bulunan aileler, yaptıkları açıklamada, "Doğru şeyi yapma cesaretiniz olmadığı için daha ne kadar kan dökülecek? Gerçeği ortaya çıkarmak sizin göreviniz." ifadelerini kullandı.

"Netanyahu'yu bir an önce iktidardan uzaklaştırmak sizin ahlaki sorumluluğunuz." ifadesine yer verilen açıklamada, Başbakan'ın "esirleri ölüme terk ettiği" vurgulandı.

Açıklamada, tüm esirleri kurtarmanın tek yolunun İsrail'in saldırılarının sonlanması ve esir takası anlaşmasının imzalanması olduğu belirtilerek, "Netanyahu'nun esir takası anlaşması müzakerelerini sabote etmeye devam etmesine neden izin veriyorsunuz?" ifadelerine yer verildi.

Netanyahu ile Gazze'nin idaresi konusunda karşı karşıya gelen Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın açıklamaları hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Neden onun (Netanyahu'nun) yaptıkları karşısında sessiz kalıyorsunuz? Gallant'ın yaptığı gibi bunu kamuoyuna anlatmıyorsunuz?”

Açıklamada ayrıca İsrail'in Refah’a saldırısının "esirlerin hayatlarını tehlikeye attığı" belirtilerek, "Esirlerin kanı Netanyahu ve onunla işbirliği yapan herkesin elindedir." ifadeleri kullanıldı.

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