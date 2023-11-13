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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailli esirin yakınından, "Gazze yeryüzünden silinmeli" diyen İsrail milletvekiline tepki

İsrailli Gil Dikman, "Yok etme, dümdüz etme, ortadan kaldırma sloganlarıyla konuşmayı bırakın. Yaşamı dikkate alın, çünkü Gazze'de yaşam var. Bizim ailemiz ve daha birçokları var." ifadesini kullandı.

Mustafa Deveci, Tuğba Altun  | 13.11.2023 - Güncelleme : 13.11.2023
İsrailli esirin yakınından, "Gazze yeryüzünden silinmeli" diyen İsrail milletvekiline tepki

Kudüs

Gazze Şeridi'ndeki esirler arasında eşi ve kuzeni bulunan bir İsrailli, "Gazze yeryüzünden silinmeli" açıklaması yapan Likud Partisi milletvekili Galit Distel'e tepki göstererek, "Yok etme, dümdüz etme, ortadan kaldırma sloganlarıyla konuşmayı bırakın. Yaşamı dikkate alın, çünkü Gazze'de yaşam var." dedi.

İsrail Meclisinde, Hamas'ın Gazze'de esir tuttuğu İsraillilerin yakınları ve milletvekillerinin katıldığı bir görüşme yapıldı.

Kuzeni ve eşinin Gazze'de esir olduğunu belirten İsrailli Gil Dikman, burada yaptığı konuşmada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud milletvekili Distel'in "Gazze'nin yeryüzünden silinmesi gerektiği" şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.

Dikman, Likud milletvekili Distel'in de hazır bulunduğu görüşmede , "Akıl sağlığımız için ne yapmamız gerekiyor? Sizin burada değilmişiz gibi bu şekilde slogan attığınızı duymak ve söylediğiniz şey de 'yok etmek, ortadan kaldırmak ve dümdüz hale getirmek'. Kimi dümdüz ediyorsunuz?" dedi.

Söz konusu görüşmeye kendi kendilerini davet ederek geldiklerini söyleyen Dikman, "Hala içinizde çok az da olsa insanlık kaldıysa, bizim, oradaki akrabalarımızın dayanma gücüyle de ilgilenin. Hayatta olup olmadıklarını bilmiyoruz." şeklinde konuştu.

Dikman, İsrail Sağlık Bakanı Moshe Arbal'ı da sert sözlerle eleştirerek, şunları söyledi:

"Bizimle konuşmalısınız. Sağlık Bakanı irtibata geçmek için beklememeli. Tüm insanlarla nasıl ilgileneceğini bilmelidir. Ve ilk olarak 'yok etme, dümdüz etme, ortadan kaldırma' sloganlarıyla konuşmayı bırakın. Yaşamı dikkate alın, çünkü Gazze'de yaşam var. Bizim ailemiz ve daha birçokları orada."

Likud milletvekili Distel, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İç çekişmenin en ufak bir kırıntısı, çıldırtıcı derecede aptalca bir enerji israfıdır. Bu enerjiyi tek bir şeye yatırın; Gazze'nin tamamını yeryüzünden silmek. Gazzeli canavarlar ya güneydeki çitlere gidecek ve Mısır topraklarına girmeye çalışacak ya da ölecekler. Gazze yeryüzünden silinmeli." ifadelerini kullanmıştı.

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