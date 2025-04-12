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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailli esirin yakını: "Netanyahu hükümeti, esirlerin sırtından siyaset yapmayı seçti"

İsrail'in Tel Aviv şehrinde, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması talebiyle düzenlenen gösterilere katılan bir esir yakını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin sırtından siyaset yapmayı seçtiğini söyledi.

Faruk Hanedar  | 12.04.2025 - Güncelleme : 12.04.2025
İsrailli esirin yakını: "Netanyahu hükümeti, esirlerin sırtından siyaset yapmayı seçti" Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

İsrailli esir yakınları, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binası önünde ortak basın toplantısı düzenledi.

Gazze'de ateşkesin ve esir takası anlaşmasının sağlanmasını talep eden esir yakınları, Netanyahu hükümetine karşı gösterilere devam etme çağrısında bulundu.

Bir esir yakını, İsrail hükümeti tüm esirlerin geri dönmesini sağlayana kadar sokaklara çıkmaktan vazgeçmeyeceklerini belirterek, "Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümeti, esirlerin sırtından siyaset yapmayı seçti." ifadesini kullandı.

Öte yandan The Times of Israel'in haberine göre, esir aileleri daha sonra Tel Aviv'de "Esirler Meydanı" adını verdikleri meydanda Yahudilerce kutsal Hamursuz (Pesah) Bayramı'nın ilk gecesi dolayısıyla yemek organize etti.

Esir aileleri, şubatta İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması müzakereleri için görevlendirilen ve görüşmeleri yavaşlatmakla suçlanan Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'e "59 (İsrailli esir) ya da istifa et." şeklinde seslendi.

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