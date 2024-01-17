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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailli esir asker Ron Sherman'ın annesi, oğlunu İsrail ordusunun öldürdüğünü söyledi

Gazze'de öldürülen İsrailli esir asker Ron Sherman'ın annesi, oğlunun İsrail ordusu tarafından zehirlendiğini öne sürdü.

Burak Dağ  | 17.01.2024 - Güncelleme : 17.01.2024
İsrailli esir asker Ron Sherman'ın annesi, oğlunu İsrail ordusunun öldürdüğünü söyledi

Ankara

Jerusalem Post’un haberine göre, Sherman'ın annesi Maya, dün, İsrail ordusunun oğlunu öldürmekle suçladığı bir paylaşım yaptı.

İsrail ordusunca yürütülen soruşturma sonuçlarının oğlunun gerçekten öldürüldüğünü ortaya koyduğunu belirten Maya, "Ancak Hamas tarafından değil." ifadesini kullandı.

"Daha çok Auschwitz ve gaz odaları açısından düşünün, sebebi Naziler ve Hamas olmaksızın." diyen Ron’un annesi, "Kazayla vurulma yok, rapor yok ancak kasıtlı cinayet ve zehirli gazlarla bombardıman var." ifadesine yer verdi.

Maya, oğlunun "kahrolası" hükümet ile İsrail ordusu üst düzey yetkililerinin cezaya konu bir ihmalkarlığı nedeniyle kaçırıldığını belirtti.

İsrail ordusunun, Ron’un birkaç parmağının kırılmış olduğunu tespit ettiğini aktaran anne, oğlunun İsrail ordusunun onu “içine gömdüğü zehirli mezarından” çıkıp nefes alabilmek adına çaresizce çabalaması nedeniyle parmaklarının zarar görmüş olabileceğini kaydetti.

Maya, "Ancak yalnızca İsrail ordusunun zehrini soludu." değerlendirmesinde bulundu.

Maya, oğlu yerinde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin çocukları yahut Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın torunu olsaydı, "Onlar da gaz bombalarıyla mı zehirleneceklerdi?" sorusunu sordu.

Ron Sherman’ın cansız bedeni, 14 Aralık 2023'te Cibaliye’deki bir Hamas tünelinden İsrail ordusunca çıkarılmıştı.

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