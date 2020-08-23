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Dünya

İsrailli Büyükelçi: Bir Arap ülkesinin daha İsrail ile ilişkileri normalleştireceğini umuyoruz

İsrail'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Ron Dermer, bir Arap ülkesinin daha "kısa süre" içinde Tel Aviv ile diplomatik ilişkileri normalleştirmeyi kabul edeceğini umduklarını söyledi.

Mustafa Deveci   | 23.08.2020
İsrailli Büyükelçi: Bir Arap ülkesinin daha İsrail ile ilişkileri normalleştireceğini umuyoruz Fotoğraf: Samuel Corum/AA

Kudüs

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Ron Dermer, Al Arabiya televizyonuna verdiği röportajda ülkesi ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında varılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

İsrail'in bazı Arap ülkeleriyle ilişkilerin normalleştirilmesi için görüştüğünü dile getiren Dermer, "Bu ülkelerin hangileri olduğunu söylemek istemiyorum ama birden fazla ülke var ve en kısa zamanda, belki birkaç hafta içinde veya gelecek aylarda bir başka atılım görebiliriz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in bu bağlamda bir Arap ülkesiyle daha kısa süre içerisinde ilişkileri normalleştireceğini umduklarını söyleyen Dermer, normalleşmeye sıcak bakan temasta oldukları Arap ülkelerinin isimlerini vermese de söz konusu ülkelerin Bahreyn, Umman ve Sudan olabileceği iddia ediliyor.

Pompeo'dan dikkat çekici ziyaret

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner'in yarın İsrail'de temaslarda bulunması bekleniyor.

Pompeo'nun İsrail'in ardından Bahreyn, Umman ve BAE'yi ziyaret edeceği, Kushner'in ise Bahreyn, Umman, Suudi Arabistan ve Fas'a gitmeyi planladığı belirtiliyor.

ABD Dışişleri Bakanı ile Kushner'in yapacağı Orta Doğu turunun ana gündemini İsrail ile Arap ülkeleri arasında ilişkilerin normalleştirilmesi konusunun oluşturacağı ifade ediliyor.

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