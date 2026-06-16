İsrailli Bakan, ilhaka hazırlandıkları Filistin kentinde "El-Halil Anlaşması'nı" feshettiklerini açıkladı

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, Bakan Smotrich, El-Halil kentinin güneyine kurulan yasa dışı "Doren" yerleşiminin açılış töreninde yaptığı konuşmada, kenti ilhak amacıyla aldıkları yeni karara ilişkin konuştu.

Kentin ilhakına ilişkin attıkları adımın "tarihi bir düzeltme" olduğunu savunan Smotrich, konuşmasında, "Oslo Anlaşmaları'nın en saçma protokollerinden biri yıllardır yürürlükteydi. Bu protokol uyarınca Yahudi topluluğuna ve kutsal mekanlara ilişkin yetkiler El-Halil Belediyesine bağlıydı. Dün buna bir son verdik." ifadelerini kullandı.

Tel Aviv yönetimi, aldığı tek taraflı kararla kentteki inşaat izinleri ve Harem-i İbrahim Camisi dahil, kutsal mekanlar üzerindeki yetkiyi gasbederek işgal güçlerine bağlı paralel belediyeye vermeyi amaçlıyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1997'de imzalanan El Halil Anlaşması, kenti "H1" ve "H2" olmak üzere iki bölgeye ayırdı.

Buna göre H1 bölgesinde güvenlik ve idare Filistin yönetimine verilirken, H2 bölgesinde yaklaşık 500 İsrailli ve 30 binden fazla Filistinli yaşamasına rağmen güvenlik İsrail ordusunun sorumluluğuna bırakıldı.

Yedioth Ahronot gazetesi, "El-Halil Anlaşması'nın" iptal edilmesinin Fransa'nın aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailli kurum ve şahıslara yaptırım uygulama kararının ardından geldiğine dikkati çekti.

İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak adımları

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı isimlerin kilit roller üstlendiği İsrail hükümeti, 8 Şubat'ta Batı Şeria'daki statükoyu Yahudiler lehine, Filistinliler aleyhine değiştirecek bir dizi karar almıştı.

Bu kararlar arasında, Yahudi yerleşimcilerin doğrudan arazi satın almasının önündeki engellerin kaldırılması, İsrail'e Filistin yönetiminin sorumluluğundaki alanları türlü bahanelerle gasbetme "yetkisi", Filistin kenti El Halil'de yerel yönetimin yetkilerinin elinden alınıp İsrail'e bağlı "paralel bir belediye" kurulması yer alıyordu.

İsrail hükümeti, 15 Şubat'ta ise uluslararası hukuka göre işgal altındaki Batı Şeria'da tek taraflı "arazi kayıt süreci" başlatarak Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesini "resmi hale getirecek" kararı onaylamıştı.

Uluslararası hukuka göre, İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria, Filistin Devleti'nin toprağı olarak kabul ediliyor ve İsrail burada işgalci güç statüsünde bulunuyor. İşgalci gücün, işgal ettiği toprak parçasına kendi nüfusunu nakletmesi ve burada mülkiyete ilişkin değişiklik yapması ise uluslararası hukuka aykırı kabul ediliyor.