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Dünya

İsrailli Bakan: İki Körfez ülkesinin daha yıl sonuna kadar İsrail ile ilişkileri normalleştireceğini düşünüyorum

İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından iki Körfez ülkesinin daha bu yıl sonuna kadar İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varacağını söyledi.

Mustafa Deveci   | 09.09.2020
İsrailli Bakan: İki Körfez ülkesinin daha yıl sonuna kadar İsrail ile ilişkileri normalleştireceğini düşünüyorum

Kudüs

İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen, İsrail'in Kamu Yayın Kuruluşu KAN'a yaptığı açıklamada, "BAE'nın ardından iki Körfez ülkesinin daha yıl sonunda İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı. 

Söz konusu Körfez ülkelerinin hangileri olduğu hakkında bilgi vermeyen Cohen, "İran'a karşı güvenlik cephesi oluşturmak İsrail ile Afrika'daki Müslüman ülkeler ve Körfez ülkelerinin ortak çıkarı." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail basınında sık sık Bahreyn ve Umman'ın da BAE gibi Tel Aviv ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varacağı yönünde haberler yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını varan üçüncü Arap ülkesi oldu.






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