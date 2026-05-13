İsrailli Avukat Ben Marmarelli, İsrail hapishaneleri ve gözaltı merkezlerinde türlü işkencelere maruz kaldığını belirttiği Filistinli tutukluların sistematik olarak tecavüze uğradığını söyledi.

İsrailli avukat, temsil ettiği Filistinlilerin İsrail hapishanelerinde sistematik tecavüze uğradığını söyledi İsrailli Avukat Ben Marmarelli, İsrail hapishaneleri ve gözaltı merkezlerinde türlü işkencelere maruz kaldığını belirttiği Filistinli tutukluların sistematik olarak tecavüze uğradığını söyledi.

New York Times (NYT) gazetesinde dün yayımlanan yazı, İsrail hapishanelerinde Filistinli esirlere yönelik sistematik işkence ve tecavüzü yeniden uluslararası kamuoyunun gündemine taşıdı.

İsrail'in sistematik işkence sistemi içerisinde fiziki işkence, dayak, açlık ve susuzluk, tıbbi malzeme ve sağlık hizmetinden mahrum bırakma, hijyen ve kişisel malzeme temin etmeme ve akla gelmeyecek yöntemlerin yanı sıra cinsel istismar ve tecavüz de yer alıyor.

Filistinli birkaç tutuklunun hukuki temsilcisi İsrailli Avukat Ben Marmarelli, müvekkillerinin İsrail hapishanelerinde yaşadığı işkenceyi ve hapishanelerin durumunu AA muhabirine anlattı.

"Filistinli mahkumlar türlü metotlarla işkenceye maruz kalıyorlar"

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin maruz kaldığı muamelelere ilişkin Marmarelli, "Durum çok çok kötü. Filistinli tutuklular, tecavüz, darp ve stres pozisyonunda bekletilme dahil olmak üzere türlü metotlarla işkenceye maruz kalıyorlar." dedi.

Marmarelli, genellikle yemekten mahrum bırakılan ya da çok küçük porsiyonlarda yemek verilen Filistinli tutukluların çok zayıflamış halde olduğunun altını çizdi.

Altı kişilik koğuşlarda 12 Filistinli esirin kaldığını paylaşan Marmarelli, normalde her gün bir kez havalandırmaya çıkmaları gerektiği halde Filistinli tutukluların, çoğu zaman bu haktan mahrum bırakılmasının yanı sıra hijyen malzemeleri ve tıbbi tedaviye erişimlerinin olmadığını da vurguladı.

İsrail yönetiminin Filistinli esirlerin aileleri ve Uluslararası Kızılhaç heyetleri dahil hiç kimse ile görüşmesine izin vermediğini ancak avukatların bazı tutuklularla uzun izin prosedürleri neticesinde ziyaret edebildiğini belirten Marmarelli, "Kendilerini ziyaret eden avukattan aldıkları bilgiler dışında dış dünyadan hiçbir haber alamıyorlar." diye konuştu.

Filistinli esirlerin Ekim 2023'ten sonra kıyafetleri dahil, tüm kişisel eşyalarına el konulduğunu belirten Marmarelli, "Şu an her tutuklu sadece iki çift iç çamaşırı, bir pantolonu, iki gömleği, iki çift çorabı, bir örtüsü ve bir ceketi var, hepsi bu. Başka hiçbir şeyleri yok. Sahip oldukları tek nesne bir adet Kur'an-ı Kerim." bilgisini paylaştı.

"Müvekkilim olan Filistinli tutuklular tecavüze uğruyor"

Temsil ettiği Filistinli esirleri her ziyarete gittiğinde kendisine tecavüze uğradıklarını söylediğini aktaran Marmarelli, "Eğer her seferinde tecavüze uğruyorlarsa, bu durum aynı gardiyanın yaptığı anlamına gelmez. Tecavüzü gerçekleştiren farklı farklı gardiyanlardır. Bu da durumun sistematik olduğunu gösterir... Yani bu, İsrail Hapishane Servisi'nin bunu bilerek ve sistematik olarak yaptığı anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Müvekkili olduğu tutuklulara "sistematik biçimde tecavüz edilmesinin" ziyaretlerini engellemek amacıyla yapıldığı kanısında olduğunu dile getiren Marmarelli, "Müvekkilime sürekli tecavüz edilmeye başlandıktan sonra, bizzat müvekkilimin kendisi artık gelmememi istedi. Bence bu, avukat ziyaretlerini kısıtlamak için kullanılan bir yöntem." dedi.

Marmarelli, ziyaretlerini engellemek için hapishane yönetiminin kendisine de saatlerce dış dünyadan kopuk bir odada aç ve susuz bırakarak, tuvalete gitmesine izin vermemek, işkenceye varan muamelelerde bulunduğunu kaydetti.

"İsrail, sömürgeci pratikleri uyguluyor"

İsrail hapishanelerinde uygulanan yöntemlerin bir sömürge projesi olduğunu dile getiren Marmarelli, "İsrailliler hiçbir şeyi yeniden icat etmedi, biliyorsunuz. Eğer sömürgeciliği, yerleşimci sömürgeciliği anlarsanız, o zaman tüm meseleyi anlarsınız. İnsanların nasıl bu kadar kolayca hayvan yerine konulabildiğini ve onlara nasıl hayvan gibi davranılabildiğini de anlarsınız." dedi.

Öte yandan Marmarelli, Filistinlilerin İsrail hapishanelerinde maruz kaldığı işkence ve cinsel saldırılar üzerine New York Times'ta çıkan yazının içeriğinden ziyade "siyonist bir organizasyon" olduğunu savunduğu ABD merkezli gazetede çıkmasına şaşırdığını ifade etti.

İsrail makamlarına işkence ve tecavüz şikayetleri sonuçsuz

Filistinli esirlere yönelik işkence ve cinsel saldırıların cezasız kaldığına vurgu yapan Marmarelli, İsrail makamlarına yaptığı şikayetlerin sonuçsuz kaldığını belirtti.

İsrail hapishanelerinde işkence ve tecavüzün uluslararası hukukun yanı sıra İsrail yasalarının da açık ihlali olduğunu vurgulayan Marmarelli, "Ancak kimsenin umurunda değil. Kimse hiçbir şey yapmıyor." diye konuştu.

Müvekkillerinin vücutlarında şiddet izleri, kelepçelerle kan dolaşımını durdurdukları için bileklerine kan izleri ve vücutlarının her yerinde morluklar olduğunu bizzat kendi gözleriyle gördüğünün altını çizen Marmarelli, ziyaretleri esnasında kendi tanıklıklarına ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir değil, tam 3 tutuklu sanki az önce tecavüze uğramışlar gibi yürüdüklerini gördüm. Bunu gördüm ve bizzat rapor ettim. Ben bir tanığım. Buna tanıklık ediyorum ama yine de dosyayı kapattılar. Hiçbir şey yapmadılar, hiçbir suçlama yöneltilmedi."