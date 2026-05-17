İsrailli askerin paylaştığı görüntüler, Gazze’de ateşkese rağmen ev yıkımlarının sürdüğünü gösteriyor İsrailli bir askerin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler, Gazze'de ateşkese rağmen yıkım faaliyetlerinin sürdüğünü ortaya koyuyor. Öte yandan, İsrail ordusunun bir yemek dağıtım noktasını hedef alması sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti.

Filistin Hükümeti İletişim Merkezi, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından İsrailli askerin çektiği görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde, İsrail saldırılarında kısmen yıkılan ev ve binalardan geriye kalan yapıların iş makineleri ve kepçelerle tamamen ortadan kaldırılmaya çalışıldığı görülüyor.

Görüntüler, çok sayıda bina ve yaşam alanının enkaza dönüştüğünü, bölgedeki altyapının ise büyük ölçüde tahrip edildiğini yansıtıyor.

Yıkım çalışmalarının sürdüğü alanlarda ayakta kalan yapıların da sistematik biçimde yok edildiği dikkati çekerken, bölgede yaşamı sürdürebilecek herhangi bir unsurun neredeyse kalmadığı görülüyor.

Gazze’de sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusunun saldırı ve yıkım faaliyetlerini sürdürdüğüne işaret eden görüntüler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda on binlerce Filistinli hayatını kaybederken, bölgedeki konutların ve sivil altyapının büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.

Uluslararası kuruluşlar, Gazze’deki yıkımın insani krizi daha da derinleştirdiği ve sivillerin bölgeye dönüşü ile yeniden yaşam kurma imkanlarını ciddi şekilde zorlaştırdığı uyarısında bulunuyor.

İsrail'den Gazze'de yemek dağıtım noktasına saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti

Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, Deyr el-Belah'ın kuzeyinde, Aksa Şehitleri Hastanesi yakınlarında bulunan bir evin avlusunda kurulan hayır amaçlı yemek dağıtım noktası İsrail'e ait insansız hava aracından (İHA) atılan iki füze ile vuruldu

Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, saldırının Aksa Şehitleri Hastanesi yakınında büyük paniğe yol açtığını, yaralıların olayın ardından hastaneye kaldırıldığını aktardı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında insani yardım ve gıda dağıtım faaliyetleri de sık sık hedef alınıyor.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti

AA muhabirine konuşan sağlık yetkililerinin aktardığına göre, İsrail'e ait İHA, Han Yunus kent merkezini hedef aldı.

Saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, çevredeki hastanelere çok sayıda yaralı getirildiği belirtildi.

Bunun yanı sıra, İsrail ordusunun daha önce Beyt Lahiya beldesine düzenlediği bombalı saldırıda yaralanan Cihad Selman isimli bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Han Yunus'taki "Sarı Hat"ın alanı genişletiliyor

Öte yandan görgü tanıkları İsrail ordu güçlerinin, ateş ve topçu bombardımanı eşliğinde Han Yunus'un doğusundaki Beni Suheyla beldesine girdiğini aktardı.

İsrail makinelerinin, Rakab ile Fecm mahallelerinde "sarı hat"ı işaretleyen beton blokları batıya doğru onlarca metre sürüklediğini belirten tanıklar, bunun da İsrail ordusunun kontrolündeki alanların genişletilmesi anlamına geldiğini ifade etti.

İsrail ordusuna ait bir buldozerin de bölgedeki bir dizi evi yıktığı kaydedildi. Rakab ve Fecm mahallelerindeki çok sayıda ailenin, Han Yunus'un merkezine ve batı bölgelerine doğru yerinden edildiği bilgisi verildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 15 Mayıs'taki açıklamasında ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ndeki işgal ettikleri bölgeyi yüzde 60’a çıkardıklarını bildirmişti.

Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasından sonra İsrail ordusu bazı bölgelerden çekilse de Gazze'nin yüzde 53'ünü işgal altında tutmaya devam etmişti.

"Sarı hat" olarak belirlenen noktaya çekilen İsrail ordusunun, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasından sonra "kırmızı hat" olarak adlandırılan bölgeye çekilmesi gerekiyordu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 763'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 4'ü enkaz altından çıkarılan 6 ölü ve 19 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 871 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 562 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 776 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 763'e, yaralı sayısının da 172 bin 664'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.​​​​​​