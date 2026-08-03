İsrail'de aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Yerleşim Bakanı Orit Strock Başbakan Binyamin Netanyahu'ya Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) Gazze Şeridi'ne girişini engelleme çağrısı yaptı.

İsrailli aşırı sağcı bakanlar, Netanyahu'dan Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze'ye girişini önlemesini istedi İsrail'de aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Yerleşim Bakanı Orit Strock Başbakan Binyamin Netanyahu'ya Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) Gazze Şeridi'ne girişini engelleme çağrısı yaptı.

Haaretz gazetesinin haberine göre bakanlar, Başbakan Netanyahu’ya gönderdikleri mektupla Uluslararası İstikrar Gücü’nün Gazze Şeridi’ne girişinin acilen durdurulmasını istedi.

Aşırı sağcı bakanlar mektupta, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin geçen hafta Uluslararası İstikrar Gücü’nün Gazze Şeridi’ne girişini "yanlış bilgilere dayanarak" onayladığını ileri sürdü.

Mektupta, Güvenlik Kabinesi'nin acilen yeniden toplanması ve Barış Konseyi'nin yayımladığı yol haritasının, İsrail'in "savaş hedefleriyle" ve Tel Aviv'e verilen taahhütlerle uyumlu hale getirilene kadar askıya alınması talep edildi.

Mektupta, planın Gazze Şeridi'nin tamamen silahsızlandırılmasını şart koşmadığı, silahsızlanma tamamlanmadan İsrail güçlerinin çekilmesine izin verdiği ve Uluslararası İstikrar Gücü'ne Hamas'ı "etkisiz hale getirmek" yerine İsrail güçleri ile Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi (NCAG) arasında tampon görevi biçtiği öne sürüldü.

Barış Kurulu'nun açıkladığı yol haritasının yeni uluslararası denetim mekanizmaları oluşturduğu, yeniden inşa sürecini Hamas'ın silahsızlanmasına bağlamadığı ve Filistin Devleti'ne giden yolu desteklediği belirtilen mektupta, Netanyahu'dan plan gözden geçirilene kadar Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) bölgeye girişini engellemesi talep edildi.

Gazze Barış Kurulu, Netanyahu'dan Gazze'ye saldırıları durdurmasını istedi

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov ve Barış Kurulu Üst Düzey Danışmanı Aryeh Lightstone'un, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptıkları görüşmede Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulmasını talep ettiği belirtildi.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Netanyahu ile bir araya gelen Mladenov ve Lightstone, İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik planını kabul ederken taahhüt ettiği üzere Gazze'deki saldırıları durdurmasını istedi.

Mladenov'un Netanyahu'ya, "Anlaşmada taahhüt ettiğiniz gibi Gazze'deki saldırıları durdurun." dediği kaydedildi.

İsmi açıklanmayan İsrailli bir yetkilinin, Mladenov'un Gazze'deki saldırıların durudurulması talebine, "İsrail, Gazze'deki mevcut konumundan geri çekilmeyecek, vatandaşlarımıza ve birliklerimize yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmeye devam edecektir." ifadeleri ile karşılık verdiği aktarıldı.

Mladenov, Gazze'deki saldırılara tepki gösterirken İsrail'in adını anmadı

Mladenov, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Gazze’deki grupların silah bırakmasını öngören anlaşmanın sağlandığı cuma gününden itibaren 28 Filistinlinin can verdiği saldırılara ilişkin açıklama yapmıştı.

Gazze’deki saldırıların “sivillerin hayatını kaybetmesine ve tıbbi malzemelerin tahrip olmasına yol açtığını” belirten Mladenov, saldırıları düzenleyen İsrail'in ismini anmamıştı.