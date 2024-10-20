Dolar
34.26
Euro
37.27
Altın
2,721.42
ETH/USDT
2,652.10
BTC/USDT
68,420.00
BIST 100
8,793.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Mehmet Nuri Uçar  | 20.10.2024 - Güncelleme : 20.10.2024
İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Kudüs

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sabah saatlerinden itibaren büyük gruplar halinde, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskınlar gerçekleştirdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamada, 1151 kadar fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya yapılan baskına katıldığı ifade edildi.

Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'nın avlusunda dolaşarak slogan atıp marşlar söyledi. Bazı fanatik Yahudilerin yerlere kapanarak Talmudik ritüeller gerçekleştirdiği görüldü.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir de ilerleyen saatlerde beraberindeki geniş polis ekibiyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Mescid-i Aksa baskınları

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İsrailliler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret edebileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Yenidoğan çetesinin" şüpheli hemşireleri, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istedi
Ağrı Dağı karla kaplandı
Türk Kızılaydan depremden etkilenen çiftçilere 70,8 milyon destek
Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak, yüksek kesimlerinde kar bekleniyor
Aydın-Denizli Otoyolu'nu 3 günde yaklaşık 22 bin araç kullandı

Benzer haberler

İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli öldü

Cenevre'de binlerce kişi İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırılarını protesto etti

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 2 bin 448'e yükseldi

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 2 bin 448'e yükseldi

BM Özel Raportörü, İsrail'in basını susturarak suçlarının belgelenmesini engellediğini söyledi

BM Özel Raportörü, İsrail'in basını susturarak suçlarının belgelenmesini engellediğini söyledi
Türkiye'den İsrail'e "soykırımın sorumlularının hak ettikleri cezayı almaları için çalışacağız" mesajı

Türkiye'den İsrail'e "soykırımın sorumlularının hak ettikleri cezayı almaları için çalışacağız" mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet