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Dünya, Filistin Saldırı Altında

İsrail'in 'zorla yerinden etme' politikasına karşı düzenlenen maratona müdahalesinde 23 Filistinli yaralandı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Şeyh Cerrah ve Batn el-Heva mahallelerinde evlerinden zorla çıkarılma tehdidi altındaki Filistinlilere destek için düzenlenen maratona ses bombaları ve plastik mermilerle müdahale etti, 23 kişi yaralandı.

Mustafa Deveci,Muhammed Semiz   | 04.06.2021
İsrail'in 'zorla yerinden etme' politikasına karşı düzenlenen maratona müdahalesinde 23 Filistinli yaralandı Fotoğraf: Faiz Abu Rmeleh - Anadolu Ajansı

Kudüs

Filistinliler, İsrail'in zorla evlerinden çıkarma tehdidiyle karşı karşıya olan Şeyh Cerrah ve Batn el-Heva mahallelerindeki ailelere destek ve tecrit planına tepki amacıyla Doğu Kudüs'te maraton düzenledi.

Maratonda, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde toplanan çok sayıda Filistinli, Doğu Kudüs'ün Selahaddin Caddesi'nden geçerek Mescid-i Aksa'nın güneyinde yer alan Silvan Mahallesi'ne doğru ilerledi.

İsrail'in Filistinli aileleri zorla evlerinden çıkarma planına tepki amacıyla düzenlenen maraton, Batn el-Heva Mahallesi'ne kurulan çadırda son buldu.

Çadırın içinde Filistin bayrağı bulunması üzerine İsrail polisi, gruba ses bombaları ve plastik mermilerle müdahale etti.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 23 kişinin yaralandığı, yaralılardan birinin hastaneye kaldırıldığı diğerlerinin ise bölgede tedavisinin yapıldığı belirtildi.

Ambulansı da hedef aldılar

Açıklamada ayrıca, Silvan Mahallesi'nde yaralılara müdahale etmek için bekleyen Filistin Kızılayı'na ait bir ambulansın İsrail polisince plastik mermiyle hedef alındığı ifade edildi.

İsrail yönetimi, uzum zamandır Şeyh Cerrah ve Batn el-Heva mahallelerinde çok sayıda Filistinli aileyi evlerinden zorla çıkarıp buralara Yahudi yerleşimcileri yerleştirme planı yapıyor.



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