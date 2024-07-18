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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okula saldırısında iki kişi öldü

İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusunda yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği hava saldırısında iki Filistinli öldü, 5 kişi yaralandı.

Mohamed Majed, Ömer Erdem  | 18.07.2024 - Güncelleme : 18.07.2024
İsrail'in yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okula saldırısında iki kişi öldü

Gazze

Gazze’deki Sivil Savunma Birimi’nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Gazze'nin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi’nde yerinden edilmiş kişilerin barındığı El-Felah Okulu'nun işgal (İsrail) uçakları tarafından bombalanması sonucu 2 Filistinli şehit oldu, 5 kişi de yaralandı.” ifadeleri kullanıldı.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, savaş uçaklarının bombardımanının okulda büyük hasara yol açtığını, sağlık ekipleri ve sivil savunma ekiplerinin İsrail saldırısı sonucu ölen ve yaralananları kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 38 bin 848 Filistinli öldü, 89 bin 459 kişi yaralandı.

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