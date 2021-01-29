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Dünya

İsrail'in Yeni Delhi Büyükelçiliği yakınında patlama

Hindistan'da İsrail'in Yeni Delhi Büyükelçiliği yakınında patlama meydana geldi.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 29.01.2021
İsrail'in Yeni Delhi Büyükelçiliği yakınında patlama

Ankara

Hindistan basınına göre, Aurangzeb Caddesi'nde bulunan İsrail'in Yeni Delhi Büyükelçiliği yakınında meydana gelen patlamada park halindeki araçlar hasar gördü. 

Olay yerine emniyet güçleri sevk edilirken, patlamada ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Patlamanın nedeni araştırılıyor.

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