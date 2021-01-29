İsrail'in Yeni Delhi Büyükelçiliği yakınında patlama
Hindistan'da İsrail'in Yeni Delhi Büyükelçiliği yakınında patlama meydana geldi.
Ankara
Hindistan basınına göre, Aurangzeb Caddesi'nde bulunan İsrail'in Yeni Delhi Büyükelçiliği yakınında meydana gelen patlamada park halindeki araçlar hasar gördü.
Olay yerine emniyet güçleri sevk edilirken, patlamada ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.
Patlamanın nedeni araştırılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.