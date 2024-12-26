İsrail'in Yemen'de Uluslararası Sana Havalimanı'na düzenlediği saldırılarda 3 kişi öldü
İsrail ordusunun, Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolündeki Uluslararası Sana Havalimanı'na düzenlediği hava saldırılarında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı bildirildi.
Kudüs/Ankara
Husilere ait el-Mesire televizyonunun Telegram hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'in başkent Sana'daki uluslararası havalimanına düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verildi.
Paylaşımda, "Düşman İsrail'in Uluslararası Sana Havalimanı'na düzenlediği saldırılar sonucu 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı." denildi.
Husilere ait el-Mesire televizyonunun Telegram hesabından paylaşılan haberde, İsrail'in başkent Sana ve Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlediği belirtilmiş, İsrail savaş uçaklarının Uluslararası Sana Havalimanı'na bir dizi saldırı düzenlediği ve Senhan ilçesindeki elektrik santralini 2 kez hedef aldığı ifade edildilmişti.
Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Sana'da havalimanı ve diğer bazı altyapıları hedef aldığını belirtti.
İsrail'in altyapıya yönelik saldırılarıyla Yemen halkının tümüne karşı suç işlediğini aktaran Abdusselam, "Filistin halkından milyonları öldüren ve Gazze'de soykırım suçlarını işleyen cani düşmanın doktrini de budur işte." ifadelerini kullandı.
Yemen yerel basınında yer alan haberlerde de İsrail'e ait savaş uçaklarının başkent Sana'da birkaç noktayı bombaladığı ifade edildi.
Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin televizyon konuşması yaptığı sırada Sana'ya ağır bombardımanın olduğu vurgulanan haberde, İsrail savaş uçaklarının Uluslararası Sana Havalimanı'nı ve Sana'daki ed-Deylemi Hava Üssü'nü hedef aldığı kaydedildi.
"Saldırılar ABD'nin bilgisi dahilinde"
Öte yandan Jerusalem Post gazetesine konuşan İsrailli kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının Yemen'in Sana ve Hudeyde kentlerine düzenlediği saldırıların ABD'nin bilgisi dahilinde olduğunu belirtti.
Haberde, İsrail jetlerinin Uluslararası Sana Havalimanı'ndaki ana pisti, kontrol kulesini ve uçakları hedef aldığı aktarıldı.
Hudeyde kentinde ise İsrail’in Haziz elektrik santralini, Hudeyde Limanı’nı ve petrol rafinerilerini vurduğu kaydedildi.
Tel Aviv yönetimi resmi olarak saldırıları üstlenmese de İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan yerel yetkililer Yemen'deki saldırıların arkasında İsrail'in olduğunu belirtti.
İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, dün yaptığı açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik saldırıları artıracaklarını söyledi.
Bu, İsrail'in Yemen'e düzenlediği 4. saldırı olarak kayıtlara geçti.
İsrail ordusu, son olarak 19 Aralık'ta Yemen'in başkent Sana'nın yanı sıra Hudeyde'ye kentine hava saldırıları düzenlemişti. Saldırılarda en az 9 kişi hayatını kaybetmişti.
İsrail ordusu, Yemen'deki hava saldırılarını üstlendi
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Yemen'de İran destekli Husilere yönelik saldırı planına onay verdiği belirtildi.
Planın onaylanmasının ardından İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Yemen'de "Husilere ait askeri hedeflere" hava saldırıları düzenlediği ifade edildi.
Saldırıda Uluslararası Sana Havalimanı, Haziz ve Ras Kanatib elektrik santrallerinin hedef alındığı kaydedildi.
Bunlara ek olarak el-Hudeyde, Salif, Ras Kanatib kentlerindeki "askeri yapılara" da saldırı düzenlendiği aktarıldı.
Açıklamada, Husiler ve İran'a yönelik bazı iddialara da yer verildi.
Netanyahu, Yemen'de Husilere yönelik saldırılara devam edecekleri mesajını verdi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yemen'de İran destekli Husilere yönelik saldırıları devam ettireceklerinin sinyalini verdi.
Netanyahu, sosyal medya hesabından Yemen'deki saldırılara ilişkin görüntülü mesaj yayınladı.
Görüntüde, Netanyahu'nun bir yanında Savunma Bakanı Yisrael Katz'ı diğer yanına da Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'yi aldığı görüldü.
Mesajında Netanyahu, Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik saldırıları devam ettireceklerinin sinyalini vererek, "İran 'şer ekseninin terörist kolunu' kesip atma işini bitirene kadar ısrarcı olacağız." ifadesini kullandı.
Savunma Bakanı Katz ise Husilerin liderlerini hedef alacakları mesajını yineledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.