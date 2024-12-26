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Dünya

İsrail'in Yemen'de Sana ve Hudeyde kentlerine düzenlediği saldırılarda 4 kişi öldü

İsrail ordusunun, Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolündeki Uluslararası Sana Havalimanı ve Hudeyde kentine düzenlediği hava saldırılarında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin yaralandığı bildirildi.

Burak Dağ, Mahmut Geldi, Mustafa Deveci, Muhammet İkbal Arslan  | 26.12.2024 - Güncelleme : 26.12.2024
İsrail'in Yemen'de Sana ve Hudeyde kentlerine düzenlediği saldırılarda 4 kişi öldü

Kudüs/Ankara/Cenevre

Husilere ait el-Mesire televizyonunun Telegram hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'in başkent Sana'daki uluslararası havalimanına düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, "Düşman İsrail'in Uluslararası Sana Havalimanı'na düzenlediği saldırılar sonucu 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı." denildi.

Husilere bağlı SABA haber ajansında yer alan haberde ise İsrail'in, ülkenin batısında Kızıldeniz'in kıyısında yer alan Hudeyde vilayetine yönelik saldırılarında bir kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Öte yandan Yemen yerel basınında yer alan haberlerde, İsrail'in Uluslararası Sana Havalimanı'ndaki kuleyi ve pistleri bombaladığı aktarıldı.

Haberlerde, İsrail'in şiddetli saldırıları sonucu Sana'daki havalimanının hizmet dışı kaldığı ifade edildi.

Mesire televizyonu, İsrail'in başkent Sana ile Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail ordusunun açıklamasında, Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Yemen'de İran destekli Husilere yönelik saldırı planına onay verdiği belirtilmişti.

Planın onaylanmasının ardından İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Yemen'de "Husilere ait askeri hedeflere" hava saldırıları düzenlediği duyurulmuştu.

"Saldırılar ABD'nin bilgisi dahilinde"

Öte yandan Jerusalem Post gazetesine konuşan İsrailli kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının Yemen'in Sana ve Hudeyde kentlerine düzenlediği saldırıların ABD'nin bilgisi dahilinde olduğunu belirtti.

Haberde, İsrail jetlerinin Uluslararası Sana Havalimanı'ndaki ana pisti, kontrol kulesini ve uçakları hedef aldığı aktarıldı.

Hudeyde kentinde ise İsrail’in Haziz elektrik santralini, Hudeyde Limanı’nı ve petrol rafinerilerini vurduğu kaydedildi.

Tel Aviv yönetimi resmi olarak saldırıları üstlenmese de İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan yerel yetkililer Yemen'deki saldırıların arkasında İsrail'in olduğunu belirtti.

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, dün yaptığı açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik saldırıları artıracaklarını söyledi.

Bu, İsrail'in Yemen'e düzenlediği 4. saldırı olarak kayıtlara geçti.

İsrail ordusu, son olarak 19 Aralık'ta Yemen'in başkent Sana'nın yanı sıra Hudeyde'ye kentine hava saldırıları düzenlemişti. Saldırılarda en az 9 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, Yemen'deki hava saldırılarını üstlendi 

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Yemen'de İran destekli Husilere yönelik saldırı planına onay verdiği belirtildi.

Planın onaylanmasının ardından İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Yemen'de "Husilere ait askeri hedeflere" hava saldırıları düzenlediği ifade edildi.

Saldırıda Uluslararası Sana Havalimanı, Haziz ve Ras Kanatib elektrik santrallerinin hedef alındığı kaydedildi.

Bunlara ek olarak el-Hudeyde, Salif, Ras Kanatib kentlerindeki "askeri yapılara" da saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Açıklamada, Husiler ve İran'a yönelik bazı iddialara da yer verildi.

Netanyahu, Yemen'de Husilere yönelik saldırılara devam edecekleri mesajını verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yemen'de İran destekli Husilere yönelik saldırıları devam ettireceklerinin sinyalini verdi.

Netanyahu, sosyal medya hesabından Yemen'deki saldırılara ilişkin görüntülü mesaj yayınladı.

Görüntüde, Netanyahu'nun bir yanında Savunma Bakanı Yisrael Katz'ı diğer yanına da Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'yi aldığı görüldü.

Mesajında Netanyahu, Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik saldırıları devam ettireceklerinin sinyalini vererek, "İran 'şer ekseninin terörist kolunu' kesip atma işini bitirene kadar ısrarcı olacağız." ifadesini kullandı.

Savunma Bakanı Katz ise Husilerin liderlerini hedef alacakları mesajını yineledi.

İsrail'in Yemen'deki Uluslararası Sana Havalimanı'na saldırısından DSÖ ve BM heyeti de etkilendi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, saldırıya ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

BM'nin Yemen'de alıkonulan personelinin serbest bırakılmasının yanı sıra ülkedeki sağlık ve insani durumun değerlendirilmesi için müzakerede bulunmak amacıyla gerçekleştirdikleri misyonun bugün sona erdiğini belirten Ghebreyesus, Husilerin alıkoyduğu BM personelinin derhal serbest bırakılması çağrısını yineledi.

Ghebreyesus, "Yaklaşık iki saat önce Sana'dan uçağa binmek üzereyken havalimanı saldırıya uğradı. Uçağımızın mürettebatından bir kişi yaralandı. Havaalanında en az 2 kişinin öldüğü bildirildi." ifadelerini kullandı.

Hava trafik kontrol kulesi ile yakınında bulunan biniş bekleme salonu ve pistin hasar gördüğünü bildiren Ghebreyesus, şunları kaydetti:

"Buradan ayrılmadan önce hasarın onarılmasını beklememiz gerekiyor. BM ile DSÖ'den meslektaşlarım ve ben güvendeyiz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz."

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