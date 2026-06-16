İsrail'in tahliye ettiği Nur Şems Kampı’na dönen Filistinliler evlerini yağmalanmış ve boş halde buldu

[1/12] İsrail ordusunun, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerem kentine bağlı Nur Şems Mülteci Kampı’nda sürdürdüğü askeri operasyonlar devam ediyor.

[2/12] İsrail güçlerinin Filistinlilere kapattığı ve aylar sonra girişine müsade ettiği yerinden edilen 20 aile, kampta bulunan evlerine gelerek bazı eşyalarını aldı.

[3/12] İsrail ordusunun, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerem kentine bağlı Nur Şems Mülteci Kampı’nda sürdürdüğü askeri operasyonlar devam ediyor. İsrail güçlerinin Filistinlilere kapattığı ve aylar sonra girişine müsade ettiği yerinden edilen 20 aile, kampta bulunan evlerine gelerek bazı eşyalarını aldı.

[4/12] İsrail ordusunun, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerem kentine bağlı Nur Şems Mülteci Kampı’nda sürdürdüğü askeri operasyonlar devam ediyor. İsrail güçlerinin Filistinlilere kapattığı ve aylar sonra girişine müsade ettiği yerinden edilen 20 aile, kampta bulunan evlerine gelerek bazı eşyalarını aldı.

[5/12] İsrail ordusunun, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerem kentine bağlı Nur Şems Mülteci Kampı’nda sürdürdüğü askeri operasyonlar devam ediyor. İsrail güçlerinin Filistinlilere kapattığı ve aylar sonra girişine müsade ettiği yerinden edilen 20 aile, kampta bulunan evlerine gelerek bazı eşyalarını aldı.

[6/12] İsrail ordusunun, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerem kentine bağlı Nur Şems Mülteci Kampı’nda sürdürdüğü askeri operasyonlar devam ediyor. İsrail güçlerinin Filistinlilere kapattığı ve aylar sonra girişine müsade ettiği yerinden edilen 20 aile, kampta bulunan evlerine gelerek bazı eşyalarını aldı.

[7/12] İsrail ordusunun, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerem kentine bağlı Nur Şems Mülteci Kampı’nda sürdürdüğü askeri operasyonlar devam ediyor. İsrail güçlerinin Filistinlilere kapattığı ve aylar sonra girişine müsade ettiği yerinden edilen 20 aile, kampta bulunan evlerine gelerek bazı eşyalarını aldı.

[8/12] İsrail ordusunun, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerem kentine bağlı Nur Şems Mülteci Kampı’nda sürdürdüğü askeri operasyonlar devam ediyor. İsrail güçlerinin Filistinlilere kapattığı ve aylar sonra girişine müsade ettiği yerinden edilen 20 aile, kampta bulunan evlerine gelerek bazı eşyalarını aldı.

[9/12] İsrail ordusunun, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerem kentine bağlı Nur Şems Mülteci Kampı’nda sürdürdüğü askeri operasyonlar devam ediyor. İsrail güçlerinin Filistinlilere kapattığı ve aylar sonra girişine müsade ettiği yerinden edilen 20 aile, kampta bulunan evlerine gelerek bazı eşyalarını aldı.

[10/12] İsrail ordusunun, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerem kentine bağlı Nur Şems Mülteci Kampı’nda sürdürdüğü askeri operasyonlar devam ediyor. İsrail güçlerinin Filistinlilere kapattığı ve aylar sonra girişine müsade ettiği yerinden edilen 20 aile, kampta bulunan evlerine gelerek bazı eşyalarını aldı.

[11/12] İsrail ordusunun, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerem kentine bağlı Nur Şems Mülteci Kampı’nda sürdürdüğü askeri operasyonlar devam ediyor. İsrail güçlerinin Filistinlilere kapattığı ve aylar sonra girişine müsade ettiği yerinden edilen 20 aile, kampta bulunan evlerine gelerek bazı eşyalarını aldı.

[12/12] İsrail ordusunun, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerem kentine bağlı Nur Şems Mülteci Kampı’nda sürdürdüğü askeri operasyonlar devam ediyor. İsrail güçlerinin Filistinlilere kapattığı ve aylar sonra girişine müsade ettiği yerinden edilen 20 aile, kampta bulunan evlerine gelerek bazı eşyalarını aldı.