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Dünya

İsrail'in Suriye'ye saldırı düzenlediği iddia edildi

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, başkent Şam'a İsrail tarafından saldırı gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

Ethem Emre Özcan   | 09.02.2022
İsrail'in Suriye'ye saldırı düzenlediği iddia edildi

Ankara

Esed rejiminin haber kanalı el-İhbariyye, İsrail'in başkent Şam'ın çevresini hava saldırısıyla hedef aldığını iddia etti.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz, düşman füzelere karşı koyarak bazılarını düşürdü." ifadesi kullanıldı.

Şam ve çevresinde, rejim ordusunun yanı sıra İran destekli yabancı terörist gruplara ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor.

Esed rejimi, 31 Ocak'ta da Şam'ın çevresine İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiğini iddia etmişti.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.

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