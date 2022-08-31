İsrail'in Suriye'nin Halep ve Şam iline füze saldırısı düzenlediği öne sürüldü
Suriye'nin kuzeyinde Beşşar Esed rejimi kontrolündeki Halep ilinin doğusunda yer alan havalimanına ve başkent Şam'a İsrail tarafından saldırı düzenlendiği iddia edildi.
Ankara
Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 20.00 sularında Halep Havalimanı'na İsrail tarafından füze saldırısı düzenlendiği öne sürüldü.
Patlama seslerinin duyulduğu belirtilen haberde, Halep il merkezinin doğusundaki havalimanında hasar oluştuğu kaydedildi.
Halep'te rejim ordusunun yanı sıra İran destekli yabancı terörist gruplar ve Hizbullah'a ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor.
İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.
Esed rejimi, İsrail'in 25 Ağustos'ta Hama'ya, 14 Ağustos'ta Tartus iline, 22 Temmuz'da da başkent Şam'a hava saldırıları düzenlediğini öne sürmüştü.
İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
İsrail'in Şam'a da saldırı düzenlediği iddia edildi
Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, Halep ilinin ardından başkent Şam'ın da İsrail tarafından saldırılarla hedef alındığını ileri sürdü.
Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 21.18'de Şam’ın güneydoğusunda rejim güçlerine ait bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği iddia edildi.
Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz gelen düşman füzelerinin bazılarını düşürdü. Saldırıda maddi hasar oluştu." ifadesi kullanıldı.
Esed rejimi, yerel saatle 20.00 sularında da Halep Havalimanı'na İsrail tarafından füze saldırısı düzenlendiğini öne sürmüştü.
Başkent Şam ve Halep'te rejim ordusunun yanı sıra İran destekli yabancı terörist gruplar ve Hizbullah'a ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor.
İsrail makamlarından ise söz konusu saldırılara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Esed rejimi, İsrail'in 25 Ağustos'ta Hama'ya, 14 Ağustos'ta Tartus iline, 22 Temmuz'da da başkent Şam'a hava saldırıları düzenlediğini iddia etmişti.
İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.