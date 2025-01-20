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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in salıverdiği Filistinli üniversite öğrencisi Şucaiye, hapishanede yaşadıklarını anlattı

Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılan Filistinli üniversite öğrencisi Emel eş-Şucaiyye, İsrail hapishanesinde yaşadıklarını anlattı.

Qais Omar Darwesh Omar, Zeynep Tüfekçi Gülay, Mehmet Nuri Uçar  | 20.01.2025 - Güncelleme : 20.01.2025
İsrail'in salıverdiği Filistinli üniversite öğrencisi Şucaiye, hapishanede yaşadıklarını anlattı Fotoğraf: Issam Rimawi - AA

Ramallah

Hamas ve İsrail arasında varılan karşılıklı esir takası mutabakatına göre, 90 Filistinli çocuk ve kadın, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden gece saatlerinde serbest bırakıldı.

Salıverilenler arasında yer alan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Şucaiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özgürlüğe kavuştukları için mutlu olmakla beraber, yeniden gözaltına alınabilecekleri yönünde endişelerinin olduğunu söyledi.

İsrail hapishane yönetiminin kadın mahkumlara yaptığı ihlallere tanık olduğunu aktaran Şucaiyye, zihinlerinde acı dolu hatıralarla çıktıklarını dile getirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin Deyr Cerir beldesinde yaşayan Şucaiyye, demir parmaklıklar arkasında yaşadığı zorlu günleri, "Her gün baskı ve işkence gördük. Eşyamız elimizden alındı. İlaç ve gıda yok. Dondurucu soğuk ve çıplak teftiş gibi ihlallere maruz kaldık. Kadın mahkumların mahremiyetleri ihlal ediliyor. Her gün koğuşlarda baskın ve çıplak arama yapıyorlar." sözleriyle özetledi.

Hapishanede aşağılayıcı muamele gördüklerini, son olarak dün yerlerde sürüklendiklerini, bazı kadın mahkumların şahsi eşyasına el konulduğunu ve teftiş edildiklerini aktaran Şucaiyye, şöyle devam etti:

"Her şeye rağmen mutluluğum anlatılmaz. Bugün ailemin ve sevdiklerimin yanındayım. Allah şehitlerimize rahmet etsin. Tüm teşekkür ve minnettarlık ifadeleri, Gazze halkının fedakarlıklarını ifade etmeye yetmez."

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşaması kapsamında dün 3 İsrailli kadını, Kızılhaç ekibine teslim etmişti.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar, TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları ise birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

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