İsrail'in saldırısında Al Jazeera Gazze muhabiri ve kameramanı yaralandı
İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda Al Jazeera televizyon kanalının muhabiri Vail ed-Dahduh ve kameramanı Samir Ebu Dakka yaralandı.
Gazze
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail'in Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin kaldığı Ferhane Okulu yakınına düzenlediği saldırıda Al Jazeera televizyonu Gazze muhabiri Dahduh ve kameramanı Ebu Dakka'ya şarapnel parçaları isabet etti.
Elinden, kolundan, omzundan ve karnından yaralanan Dahduh, Han Yunus'taki Nasır Hastanesine kaldırıldı.
• Şarapnel parçaları isabet etti— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 15, 2023
• 25 Ekim'de eşi, oğlu ve kızı dahil olmak üzere ailesinden çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti
İsrail'in saldırısında Al Jazeera Gazze muhabiri Vail ed-Dahduh elinden ve karnından yaralandı https://t.co/K6SXJBIT3n pic.twitter.com/zPw0Q0XzRp
Hayati tehlikesi olmayan gazetecinin sağlık durumunun stabil olduğu ancak cerrahi operasyon geçirmesi gerektiği öğrenildi.
Kameraman Ebu Dakka ve diğer yaralıların ise saldırıdan sonra yaralı halde sığındıkları Ferhane Okulunun olduğu bölge İsrail güçlerince kuşatıldı.
İsrail askeri araçlarının ablukası nedeniyle bölgeye ambulanslar giremediği için Ebu Dakka henüz hastaneye nakledilemedi ve gazetecinin sağlık durumu öğrenilemedi.
Al Jazeera ekibi dördüncü kez kasten hedef alındı
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Al Jazeera ekibini dördüncü kez kasten hedef aldığı belirtilerek bu durum uluslararası hukuku ihlal eden bir suç olarak nitelendirildi.
Açıklamada, "Dahduh ve Ebu Dakka'nın yaralanması, gazetecilerin korkutulması, İsrail'in çocuklara, kadınlara ve sivillere yönelik işlediği suçların gizlenmesi ve gazetecilerin gerçekleri duyurmalarının engellenmesi bağlamında gerçekleşmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca İsrail'in 7 Ekim'den bu yana 89 gazeteciyi öldürdüğü, 8'ini alıkoyduğu ve çok sayıda gazeteciyi de yaraladığı bilgisi verildi.
İsrail'in 25 Ekim'de Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldığı saldırıda Al Jazeera Gazze muhabiri Dahduh'un eşi, oğlu ve kızı dahil olmak üzere ailesinden çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.
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