Dolar
29.05
Euro
31.79
Altın
2,036.24
ETH/USDT
2,241.00
BTC/USDT
42,000.00
BIST 100
7,932.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır konuşuyor İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 80’e çıktı
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in saldırısında Al Jazeera Gazze muhabiri ve kameramanı yaralandı

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda Al Jazeera televizyon kanalının muhabiri Vail ed-Dahduh ve kameramanı Samir Ebu Dakka yaralandı.

Mustafa M. M. Haboush, Zeynep Tüfekçi Gülay  | 15.12.2023 - Güncelleme : 15.12.2023
İsrail'in saldırısında Al Jazeera Gazze muhabiri ve kameramanı yaralandı

Gazze

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail'in Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin kaldığı Ferhane Okulu yakınına düzenlediği saldırıda Al Jazeera televizyonu Gazze muhabiri Dahduh ve kameramanı Ebu Dakka'ya şarapnel parçaları isabet etti.

Elinden, kolundan, omzundan ve karnından yaralanan Dahduh, Han Yunus'taki Nasır Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi olmayan gazetecinin sağlık durumunun stabil olduğu ancak cerrahi operasyon geçirmesi gerektiği öğrenildi.

Kameraman Ebu Dakka ve diğer yaralıların ise saldırıdan sonra yaralı halde sığındıkları Ferhane Okulunun olduğu bölge İsrail güçlerince kuşatıldı.

İsrail askeri araçlarının ablukası nedeniyle bölgeye ambulanslar giremediği için Ebu Dakka henüz hastaneye nakledilemedi ve gazetecinin sağlık durumu öğrenilemedi.

Al Jazeera ekibi dördüncü kez kasten hedef alındı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Al Jazeera ekibini dördüncü kez kasten hedef aldığı belirtilerek bu durum uluslararası hukuku ihlal eden bir suç olarak nitelendirildi.

Açıklamada, "Dahduh ve Ebu Dakka'nın yaralanması, gazetecilerin korkutulması, İsrail'in çocuklara, kadınlara ve sivillere yönelik işlediği suçların gizlenmesi ve gazetecilerin gerçekleri duyurmalarının engellenmesi bağlamında gerçekleşmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca İsrail'in 7 Ekim'den bu yana 89 gazeteciyi öldürdüğü, 8'ini alıkoyduğu ve çok sayıda gazeteciyi de yaraladığı bilgisi verildi.

İsrail'in 25 Ekim'de Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldığı saldırıda Al Jazeera Gazze muhabiri Dahduh'un eşi, oğlu ve kızı dahil olmak üzere ailesinden çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kütahya'da sahibinden kaçan deve kuşu kara yoluna girdi
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı Tunahan'ı ziyaret etti
Irak kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Jandarma Uzman Çavuş Yetişen'in ailesine başsağlığı mesajı
Bakan Uraloğlu: Nakkaş-Başakşehir kesimi ve Sazlıdere Köprüsü'nün yapım çalışmaları hız kazanarak devam ediyor

Benzer haberler

AB zirvesinden yine "Gazze'de ateşkes" çağrısı çıkmadı

AB zirvesinden yine "Gazze'de ateşkes" çağrısı çıkmadı

İsrail'in ABD'de cadı avı yapan dijital ağı ifşa oldu

İsrail'in saldırısında Al Jazeera Gazze muhabiri ve kameramanı yaralandı

Anket: İsraillilerin yarısı eski Savunma Bakanı Gantz'ın başbakan olmasını destekliyor

Anket: İsraillilerin yarısı eski Savunma Bakanı Gantz'ın başbakan olmasını destekliyor
Mescid-i Aksa, İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle bu cuma da neredeyse boş kaldı

Mescid-i Aksa, İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle bu cuma da neredeyse boş kaldı
Filistinli terzi, elektriğin olmadığı Gazze Şeridi'nde bisiklet pedalıyla dikiş makinesini çalıştırıyor

Filistinli terzi, elektriğin olmadığı Gazze Şeridi'nde bisiklet pedalıyla dikiş makinesini çalıştırıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet