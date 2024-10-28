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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyinde un ve ekmek krizi derinleşiyor

İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Filistinliler, un ve ekmek bulabilmek için uzun saatler kuyrukta beklemek zorunda kalıyor.

Hosni Nedim, Safiye Karabacak, Mehmet Nuri Uçar  | 28.10.2024 - Güncelleme : 28.10.2024
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyinde un ve ekmek krizi derinleşiyor Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

Gazze

Filistinlileri göçe zorlama planı kapsamında yoğun kara ve hava saldırıları ve bölgeye uyguladığı sıkı ablukayla halkı aç ve susuz bırakmak dahil her yolu deneyen İsrail, son olarak hastaneler, ilk yardım ve sivil savunma ekipleri ile araçlarını kasıtlı olarak hedef alarak Filistinlileri "ölmek ya da gitmek" arasında seçim yapmaya zorluyor.

Cibaliya Mülteci Kampı'ndan Han Yunus'a göçe zorlanan Abdurrahman Hadura, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ailemize bir gün yetecek ekmeği alabilmek için saatlerce kuyrukta kalıyoruz. Bazen bir ekmek dahi alamayabiliyoruz. Durum gittikçe daha da kötüleşiyor." dedi.

Gazze Şeridi'nin güneyinde ve orta kesimlerinde un ve temel gıda maddelerine ulaşmada ciddi bir kriz yaşandığını belirten Hadura, "Bu kriz, zaten yorgun olan yerinden edilmiş insanların hayatlarını etkiliyor ve onların koşullarının daha da kötüleşmesine ve Gazze'nin güneyinde kıtlığın ortaya çıkmasına neden olacak." dedi.

Hadura, bir an önce İsrail soykırımının sona ermesini ve ablukanın kaldırılmasını temenni etti.

Çalışan tek fırın her an kapatılma tehdidiyle karşı karşıya

Han Yunus'ta ekmek fırıncısı Ahmed el-Benna, bölgedeki insanlara ekmek sağlayabilmek ve gıda krizini hafifletmek için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirtti.

"Dünya Gıda Örgütü'nün (DSÖ) çok sayıda fırını işletmek için yeterli miktarda un girişi sağlayamaması nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyinde sadece fırınımız faaliyet gösteriyor." diyen Benna, mevcut un miktarının tükenmesi durumunda da fırınının her an kapatılma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Gazze Şeridi'ne girişlerin sürekli olarak kapatılması ve tırların bekletilmesi nedeniyle gıda maddelerinin bölgeye çok geç ulaştığını ve yolda bozulduğunu ifade eden Benna, "Elimize ulaşan olan un ve diğer gıda maddelerinin çoğu güneşin altında ve sıcakta uzun süre bekletildiği için sağlıksız." dedi.

Halk bozuk un kullanmak zorunda kalıyor

Gazze'nin orta ve güney kesimlerinde yerinden edilmiş insanlar, İsrail'in bölgeye un dahil gıda girişine engellemesi nedeniyle çocuklarını beslemek için böceklenmiş ve kurtlanmış unları kullanmak zorunda kalıyor.

Gazzeli Um Samir Ahmed, "Satılan unlar kalitesiz, böcek ve kurtlarla dolu. Çocuklarımız açlığını gidermek için yine de almak zorunda kalıyoruz." dedi.

Bozuk unların tadının kötü olduğunu belirten Ahmed, çocukların bu unlardan yapılan ekmekleri daha rahat yiyebilmesi için içine zahter karıştırarak yoğurduğunu belirtti.

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