İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 300 artarak 12 bin 300 oldu
Gazze'deki hükümet, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının son 24 saatte 300 artarak 12 bin 300, hayatını kaybedenlerin en az 5 bini çocuk, 3 bin 300’ünün de kadın olduğunu belirtti.
Gazze/Kudüs/Ramallah
Uluslararası Filistinliler Adalet Merkezinin (ICJP) Kanada Hesap Verebilirlik Hukuk Çalışma Grubu, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle aralarında Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun da bulunduğu hükümet yetkilileri hakkında kovuşturma başlatılması için niyet bildiriminde bulundu.
- İsrail ordusu, gece boyunca Gazze'nin birçok noktasını vurmayı sürdürdü
- İsrail ordusu Gazze'de yerinden edilen sivillerin sığındığı okulu bombaladı
- New York'ta binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti
- İsrail'in Nablus'taki Balata Mülteci Kampı'na düzenlediği SİHA saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybetti
- İsrail, Gazze'de yaşlıların barınma ve bakımı için hizmet veren Vefa Hastanesi'ni bombaladı
- Gazze'de 16 Kasım'da kesintiye uğrayan iletişim ve internet hizmetleri kısmen verilmeye başladı
- Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde: Netanyahu Şifa Hastanesi'nde 'serap' peşinde koşuyor
- Gazzeli kadın, İsrail'in "güvenli" olduğunu iddia ettiği güzergahta yaşadığı korkuyu AA'ya anlattı
ICJP'nin resmi sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Merkezin Kanada'daki hukuk çalışma grubu, Kanadalı yetkililer hakkında, İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarına yardım ettikleri gerekçesiyle kovuşturma talep edilen bildiriyi Kanada hükümetine sundu.
Bildiride, İsrail'in işlediği savaş suçlarına yardım ve yataklık ettiklerine dair kanıt bulunması halinde Başbakan Trudeau ve Dışişleri Bakanı Melanie Joly'nin dahil olduğu hükümet yetkililerinin, Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanabilecekleri uyarısında bulunuldu.
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentine yönelik saldırılarında yaralanan Filistinliler, imkansızlıklar sebebiyle tahta arabalarla hastanelere getiriliyor https://t.co/hFSbBzbgHt pic.twitter.com/cwF73FPnkq— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 18, 2023
BM: Gazze'de katliam ve zulüm sonlanmalı
BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, İsrail ordusunun, Gazze'de, yerinden edilen kişilerin sığındığı BM bünyesindeki bir okula yönelik bombardımanının ardından soysal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
Russell, çocuklar için artık bu kabusun son bulması gerektiğinin altını çizdi.
"Gazze'de çocuklar ve sivillerin sığındıkları okulda yine öldürüldüğü korkunç görüntüler görüyoruz." ifadesini kullanan Russell, katliam ve zulmün sonlanması gerektiğini vurguladı.
Russell, okulların her zaman korunması gerektiğine işaret etti.
"Artık insanlığın galip gelmesi lazım"
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ise sığınakların güvenlik, okulların ise eğitim yerleri olduğuna dikkati çekti.
Griffiths, "Gazze'de El-Fahura Okulu'nda barınan çok sayıda çocuk, kadın ve erkeğin öldürüldüğüne ilişkin haberler çok üzücü. Sivillerin artık buna daha fazla katlanması mümkün değil. Artık insanlığın galip gelmesi lazım." ifadelerini kullandı.
UNRQA okulu bombalandı
İsrail ordusunun, Gazze'de, yerinden edilen kişilerin sığındığı BM bünyesindeki bir okula yönelik bombardımanında çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.
Bölgedeki sağlık kaynakları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) bünyesindeki, çok sayıda kişinin sığındığı El-Fahura Okulu'nu bombaladığını belirtmişti.
İsrail saldırısında çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirilirken, okul koridorlarında kalan cenazeleri çıkarmada büyük zorlukların yaşandığı aktarılmıştı.
Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fahura Okulu'nun bombalanmasının İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamların sonuncusu olduğu kaydedilmişti.
İsrail ordusu, Gazze'de BM bünyesindeki bir okulu bombaladı
Bölgedeki sağlık kaynakları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) bünyesindeki, çok sayıda kişinin sığındığı El-Fahura Okulunu bombaladığını belirtti.
İsrail saldırısında çok kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirilirken, okul koridorlarında kalan cenazeleri çıkarmada büyük zorlukların yaşandığı aktarıldı.
Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fahura Okulunun bombalanmasının İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamların sonuncusu olduğu kaydedildi.
Açıklamada, "İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nde Filistinli sivillere yönelik art arda yaptığı toplu katliamları en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesine yer verildi.
"İsrail’in Filistinli sivillere karşı ilan ettiği savaş Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Filistin mevcudiyetini ortadan kaldırmayı amaçlıyor." denilen açıklamada, son saldırının buna kanıt teşkil ettiği belirtildi.
Açıklamada, "İşgal devletinin, UNRWA okulunu hedef aldığı bu katliamı uluslararası topluma ve BM'ye yönelik yeni bir aşağılamadır ve sivillerin korunmasına yönelik tüm etkisiz uluslararası talepleri küçümsemektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.
Filistin BM Daimi Temsilcisi Mansur'dan BM'ye Gazze için artık eyleme geçme çağrısı
Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM kurum ve organizasyonlarına, artık Gazze'de İsrail saldırılarını ve sonuçlarını tartışmak yerine ateşkes için bir an önce eyleme geçmeleri çağrısı yaptı.
Mansur, BM Genel Kurulunda, Gazze'deki insani durum hakkında düzenlenen oturumda katılımcılara hitap etti.
Mansur, "Artık aynı analizler üzerinden tartışmaları tekrarlamamıza, İsrail'in savaşı sürdürmesine izin verirken öte yandan aynı zamanda insani yardım için baskı yapmaya ihtiyacımız yok. Bu şekilde çalışmıyor, öncelikle bu savaşı bir an önce durdurmanız gerekiyor." dedi.
BM Genel Kurulundaki üye ülkelerin çoğunluğunun İsrail'in saldırılarına karşı ateşkes konusunda aynı görüşte olduğunu vurgulayan Mansur, "Buna rağmen 40 günden sonra hala insani ateşkesi sağlayamıyorsak, uzmanların burada söylediklerini uygulamaya koymak için daha ne kadar Filistinli çocuk, kadın ve sivillerin ölmesi gerekiyor?" diye sordu.
İsrail'in Nablus'taki Balata Mülteci Kampı'na düzenlediği SİHA saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybetti https://t.co/Et4mCA09qr pic.twitter.com/u4NVLZ85Xk— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 18, 2023
Filistin: İsrail ile ABD'nin önünde saldırıları durdurmaktan başka seçenek yok
Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yayımlanan açıklamasında, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin topraklarında gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Açıklamasında Ebu Rudeyne, şunları kaydetti:
"Gazze ve Batı Şeria'da her gün devam eden kanlı saldırılara, Gazze'de hastanelerin boşaltılması ve yıkılmasına rağmen ABD yönetiminin İsrail saldırılarını durdurmaya yönelik uluslararası çabaları halen engellemesi karşısındaki şaşkınlığımızı ifade ediyoruz."
ABD yönetimine "sorumluluklarını üstlenme ve Filistin halkına yönelik soykırımı durdurma" çağrısı yapan Ebu Rudeyne, şu ifadeleri kullandı:
"İsrail ile ABD yönetiminin önünde saldırıları durdurmak ve işgali sona erdirmekten başka seçenek yok. Çünkü kaos yaratmayı ve bölgeyi sonsuz savaşlara sürüklemeyi hedefleyen tüm Filistin topraklarındaki bu çılgın kampanya, herkesi yakacak ve kimse bundan kurtulamayacak."
Saldırının kimseye barış ve güvenlik getirmeyeceği, aksine tüm bölgede kontrol edilemez bir durum yaratacağı uyarısında bulunan Ebu Rudeyne, "Askeri ve güvenlik çözümlerinin başarısızlığı kanıtlandı." ifadesine yer verdi.
Ebu Rudeyne, tek çözüm yolunun "İsrail işgaline son vermek, Filistin halkının uluslararası meşruiyet ve uluslararası hukuka uygun olarak özgürlük ve bağımsızlık hakkını tanımak" olduğunu vurguladı.
Gazze’de sağlık çalışanları İsrail’in saldırılarında ağır yaralananları kısıtlı imkanlarla ameliyat etmeye çalışıyor pic.twitter.com/DWJIslrzBL— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 18, 2023
Filistin'den "Şifa Hastanesi'ndeki prematüre bebeklerin Batı Şeria veya Mısır'a nakledilmesi" çağrısı
Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde bulunan prematüre bebeklerin Batı Şeria veya Mısır'a nakledilmesi çağrısında bulundu.
Keyle, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan bakanlık binasında basın toplantısı düzenledi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'ni askeri kışlaya dönüştürdüğünü ve içerdekileri silah zoruyla tahliye ettiğini söyleyen Keyle, hastanede 126 hasta, 34 bebek ve bazı sağlık personelinin kaldığını ifade etti.
Keyle, "Uluslararası kurumların, prematüre bebeklerin ve yaralı çocukların Şifa Hastanesi'nden Batı Şeria'daki veya Mısır'daki hastanelere nakledilmesi için müdahil olmaya çağırıyoruz." diye konuştu.
Gazze Şeridi'nde yaralı ve prematüre bebekleri barındırabilecek kapasitede hastane bulunmadığını kaydeden Keyle, İsrail'in ayrıca Şifa Hastanesi'ndeki cenazelerin bir kısmını bilinmeyen bir yere naklettiğini aktardı.
Bakan Keyle, Gazze Şeridi'nde şu an 9 hastanenin faaliyet gösterdiğini ve bunların da kısmen hizmet verebildiğini söyledi.
İsrail ordusu, bu sabah, Gazze’deki Şifa Hastanesi'ne sığınan yerinden edilmiş Filistinlilerin tamamını ve hastaların çoğunu zorla hastane dışına sürmüştü.
Hamas: İsrail, öldürmekten ve soykırımdan başka bir şeye inanmayan bir kültür
Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Usame Hamdan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Hamdan, konuşmasının başında İsrail'in dün ve bugün, yerinden edilmiş yüzlerce kişinin sığındığı "Felah" ve "El-Fahura" okullarında işlediği katliamlara işaret etti.
İsrail'in, Gazze'deki Filistinlileri kuzeyden güneye göç ettirme planından da bahseden Hamdan, işlenen tüm suçların bu planın bir parçası olduğunu ancak tüm bunlara rağmen hala kuzeyde 807 bin kişinin yaşadığını dile getirdi.
İsrail, yaşadığı psikolojik çöküntüyle daha fazla suç işliyor
İsrail'in Şifa Hastanesi'nde işlediği suçlara işaret eden Hamdan, burada esirleri ve direniş güçlerini bulamayan İsrail'in, yaşadığı psikolojik çöküntüyle daha fazla suç işlediğini kaydetti.
İsrail askerlerinin, Şifa Hastanesi'nde toplu mezarları açıp buradaki bazı cesetlere el koyduğunu kaydeden Hamdan, "Bunu ormandaki hayvanlar bile yapmaz." dedi.
Konuşması sırasında Gazze'de kullanıldığını söylediği roket mermileri üzerine hakaret içerikli yazılar yazan bir İsrailli din adamının görüntülerini paylaşan Hamdan, "Dünya bilsin ki, biz, sadece terörist bir hükümet ya da Nazi ordusundan değil öldürmekten, soykırımdan ve terörizmden başka bir şeye inanmayan bir kültürden bahsediyoruz." diye konuştu.
Saldırılardan sonra Gazze'nin yönetimi konusuna ilişkin ise Hamdan, "Filistin halkı hürdür, köleliği kabul etmez ve kendi kaderini kendi tayin edecektir." diyerek, kimsenin vesayetini kabul etmeyeceklerini ve bağımsız Filistin devleti kuruluncaya kadar ellerini tetikten çekmeyeceklerini dile getirdi.
İsrail, Fahura katliamının hesabını verecek
Öte yandan Gazze'deki Fahura Okulu'na yönelik saldırıya ilişkin Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, ABD'nin yeşil ışık yakması ve uluslararası toplumun sessizliğinden cesaret alarak gerçekleştirdiği yüzlerce katliama yenilerini eklediği ifade edildi.
Açıklamada, "Bu toprakları terk etmeyeceğiz. El-Fahura Okulu'na yönelik katliamınızın, çocuklara ve sivillere karşı devam eden suçlarınızın hesabını vereceksiniz. Er ya da geç bunun bedelini ödeyeceksiniz." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, İsrail, insanlığa karşı ne tür katliam ve suç işlerse işlesin, Filistin halkının topraklarından göç etmeyeceği vurgulandı.
UNRWA Genel Komiseri, Gazze'de bir an önce çatışmalara insani ara verilmesini istedi
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde bir an önce çatışmalara insani ara verilmesi gerektiğini belirtti.
Lazzarini, X sosyal medya hesabından, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı UNRWA'ya ait Fahura Okulu'na düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Fahura Okulu'na Gazze'nin kuzeyinde yerinden edilmiş binlerce kişinin sığındığını ifade eden Lazzarini, saldırının ardından okuldan gelen görüntülerin korkunç olduğunu vurguladı.
Lazzarini, "Bu saldırılar sıradanlaşamaz, durdurulmalı. İnsani bir ara daha fazla bekleyemez." ifadelerini kullandı.
İsrail ordusunun, Gazze'deki Fahura Okulu'na düzenlediği saldırıda, yerinden edilmiş ve buraya sığınmış çok sayıda Filistinlinin öldürüldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.
New York'ta binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti
ABD'nin New York kentinde, binlerce kişi İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durdurulması için protesto düzenledi.
Manhattan'daki Milli Kütüphane önünde toplanan binlerce aktivist, 5. Cadde'den 8. Cadde'deki Milli Postane binasına kadar yürüyerek şehir trafiğini felç etti.
Gazze için acil ateşkes yapılmasını isteyen grup, ABD'nin İsrail'e yardımlarına son vermesi çağrısında bulundu.
Sosyal medya üzerinden organize olarak çok büyük bir kalabalık toplayan aktivistler arasında barış yanlısı bazı İsrail asıllı ABD vatandaşları da yer aldı.
Fransız milletvekili Portes: İsrail, Filistinlileri yok etmek için sömürge savaşı yürütüyor
Fransız milletvekili Thomas Portes, "İsrail'in, Filistinlileri yok etmek için sömürge savaşı yürüttüğünü" belirtti.
Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Portes, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in, Gazze'deki Şifa Hastanesinin boşaltılması için "1 saatlik süre" verdiğine işaret ederek, "Onlarca bebek ölme riskiyle karşı karşıya. Yüzlerce hayat tehlikede." ifadelerini kullandı.
Portes, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da sivillere yönelik saldırılarının arttığını belirterek, "İsrail, Filistinlileri yok etmek için sömürge savaşı yürütüyor." değerlendirmesinde bulundu.
Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 57'ye yükseldi
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 31 Ekim'den bu yana öldürülen asker sayısının 57'ye yükseldiğini bildirdi.
Ordudan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 6 İsrail askerinin daha öldürüldüğü belirtildi.
Çatışmalarda, 8 İsrail askerinin de yaralandığı ifade edildi.
Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 31 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 57'ye çıktı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.