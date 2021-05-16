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Dünya, Filistin Saldırı Altında

İsrail'in saldırılarında 58'i çocuk, 192 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 192'ye yükseldi.

Mehmet Nuri Uçar   | 16.05.2021
İsrail'in saldırılarında 58'i çocuk, 192 Filistinli hayatını kaybetti Fotoğraf: Ashraf Amra - Anadolu Ajansı

Gazze

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları

İsrail, abluka altındaki Gazze'nin en işlek bölgelerinden birinde yer alan dairelerin ve ticari ofislerin bulunduğu 12 katlı Kahire adlı binaya saldırı düzenledi. Binanın vurulacağı haberini alan Filistinli aileler, evlerini terk etti. Evlerinin yıkıldığını gören aileler, üzüntü yaşadı. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor.

Dünyadan gelen tepkilere rağmen İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına bugün de devam etti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in gece yarısından itibaren düzenlediği saldırılarda 16'sı kadın, 10'u çocuk olmak üzere 42 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.


Son saldırılarla Gazze'de 58'i çocuk, 34'ü kadın 192 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının da 1235'e çıktığı ifade edildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Arap ve Türk İlişkileri Sorumlusu Enver Ataullah, gece yarısından itibaren düzenlenen saldırılar nedeniyle büyük yıkımın oluştuğu Gazze'de morglarda yer kalmadığını açıklamıştı.

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