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Dünya

İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'ın güneyindeki hastanelerde uzman doktor sıkıntısı yaşanıyor

İsrail'in yoğun hava saldırılarının hedefi olan Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'de hizmet veren hastaneler, uzman doktor sıkıntısı çekiyor.

Faruk Hanedar, Mahmut Geldi  | 18.10.2024 - Güncelleme : 18.10.2024
İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'ın güneyindeki hastanelerde uzman doktor sıkıntısı yaşanıyor Fotoğraf: Suleiman Amhaz/AA

Beyrut

Kentteki saldırılar ve şehirdeki hastanelerin durumuna ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Nebatiye Hastanesi doktorlarından Şefii Favani, Nebatiye Belediyesi'nde kentte hala yaşamaya devam eden vatandaşlara yardım dağıtımı için ilgililerin toplantı yaptığı saatte hedef alındığını söyledi.

Belediye Başkanının da aralarında bulunduğu 16 kişinin öldüğünü, 50'den fazla kişinin de yaralandığını hatırlatan Favani, ölenlerin amacının kentte kalmaya devam edenlere yardım dağıtımı yapmak olduğunu belirtti.

Doktor Favani, Lübnan'ın güneyindeki kentte büyük sağlık sorunları yaşanmaya başladığına dikkati çekti.

Sağlık alanında ciddi anlamda kadro açığı olduğunu ifade eden Favani, "Savaş sebebiyle kalp, damar ve sinir alanlarında uzmanlara ihtiyaç artıyor. Sosyal medyadan da duyurular yaptık, gönüllü veya ücretli olarak bizimle çalışabileceklere çağrıda bulunduk." ifadelerini kullandı.

"Temennimiz eski günlerin geri gelmesiyle insanların evlerine dönmesidir"

İsrail saldırılarının adını açıklamak istemeyen görgü tanıklarından biri de belediyeden yiyecek aldıktan sonra arabasında yerken saldırının gerçekleştiğini, arabasının camı kırılırken kendisinin de yere eğilerek yara almaktan kurtulduğunu aktardı.

Şimdi nereye gideceklerini bilmediklerini dile getiren Lübnanlı vatandaş, "Allah'tan temennimiz eski günlerin geri gelmesiyle insanların evlerine dönmesidir." dedi.

Bir diğer görgü tanığı da binadan çıktıktan birkaç dakika sonra belediye binasının bombalandığını, ardından valiliğe gittiklerini ve yanı başındaki çarşının hedef alındığını, buna rağmen Nebatiye'de tutunmaya çalıştıklarını kaydetti.

İsrail'in 16 Ekim'de belediye meclisi toplantısı sırasında düzenlediği Nebatiye Belediyesi ile Belediyeler Birliği binalarına yönelik saldırılarında 16 kişi hayatını kaybetmiş, 52 kişi yaralanmıştı.

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