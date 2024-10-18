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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in saldırı düzenlediği BM okulunun çevresinde sivillerin kaldığı yanan çadırlar görüntülendi

18.10.2024 - Güncelleme : 18.10.2024
İsrail'in saldırı düzenlediği BM okulunun çevresinde sivillerin kaldığı yanan çadırlar görüntülendi

Cibaliye

İsrail ordusunun, 13 gündür kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye’de yerinden edilen sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Ebu Hüseyin Okulu'na saldırısı sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 28 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Dün yapılan saldırının ardından sivillerin kaldığı okulun çevresindeki yanan çadırlar görüntülendi.

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