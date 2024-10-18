İsrail'in saldırı düzenlediği BM okulunun çevresinde sivillerin kaldığı yanan çadırlar görüntülendi
Cibaliye
İsrail ordusunun, 13 gündür kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye’de yerinden edilen sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Ebu Hüseyin Okulu'na saldırısı sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 28 Filistinli hayatını kaybetmişti.
Dün yapılan saldırının ardından sivillerin kaldığı okulun çevresindeki yanan çadırlar görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.