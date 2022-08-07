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Dünya

İsrail'in saldırdığı Gazze Şeridi'nde ölenlerin sayısı 41'e yükseldi

İsrail'in 3 gündür saldırı düzenlediği abluka altındaki Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 41'e yükseldiği bildirildi.

Enes Canlı, Muhammed Semiz   | 07.08.2022
İsrail'in saldırdığı Gazze Şeridi'nde ölenlerin sayısı 41'e yükseldi Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Kudüs

Filistin Sağlık Bakanlığında yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler ve yaralananlara ilişkin bilgi verildi.

Bakanlık açıklamasında, 5 Ağustos'tan bu yana düzenlenen saldırılarda 15'i çocuk, 4'ü kadın olmak üzere 41 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yaralı sayısının 311'e yükseldiği aktarılan açıklamada, yaralıların sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

İsrail ordusu, Gazze merkezindeki caddeyi hedef aldı

İsrail ordusunun, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle 5 Ağustos'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar bugün de devam ediyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze şeridi içinde İslami Cihad'a ait olduğu gerekçesiyle iki askeri karakolun hedef alındığı belirtildi. Ordu, insansız hava aracıyla da havan fırlatılmakta kullanılan bir noktanın vurulduğunu açıkladı.

Filistin kaynakları, İsrail'in Gazze'nin şehir merkezinde bir mezarlığın yakınında bir at arabasına düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da olduğu can kayıpları yaşandığını aktardı. Gazze'nin kuzeyinde düzenlenen saldırıda da ölenlerin olduğu paylaşıldı.

Gazze'den akşam saatlerinde İsrail yönüne çok sayıda roket atıldı. Tel Aviv kenti ve çevresindeki Yafa, Holon, Bat Yam gibi bölgelerde saldırı sirenleri çaldı. İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe'den ateşlenen füzelerin roketleri havada imha etmesi sonucu patlama sesleri geldiği bildirildi.

İsrail makamlarının, Gazze şeridi çevresindeki yerleşim birimlerine ikinci bir emre kadar evlerini terk etmemesi talimatı verdiği belirtildi.

İsrail Başbakanı'ndan "Gazze operasyonu hedefine ulaştı" açıklaması

İsrail Başbakanı Yair Lapid'in, bugün Gazze şeridi çevresindeki yerleşim birimlerinin yerel yöneticileriyle yaptığı görüşmede, "İsrail'in Gazze operasyonunda hedeflerine ulaştığını, çatışmayı sonlandırmaya hazırlandığını" söylediği belirtildi.

İsrail basınındaki haberlere göre, toplantıya katılan isimler görüşmedeki "ana mesajın bu olduğunu" paylaştı.

Ateşkes görüşmeleri devam ediyor ancak henüz sonuç yok

İsrail ve Arap basınında, Mısır ve Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda ateşkes görüşmelerinin ilerlediği ve akşam saatlerinde ateşkesin uygulanmaya başlayacağı yönünde haberler yer aldı.

Buna karşın İsrail'in Yediot Ahranot gazetesine konuşan üst düzey İsrailli bir yetkili, Gazze'de herhangi bir ateşkese ilişkin "kesinleşmiş bir durum olmadığını" söyledi.

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