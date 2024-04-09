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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in ramazan ayında Gazze'de gerçekleştirdiği 182 katliamda 2315 Filistinli öldü

İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana aralıksız saldırı düzenlediği Gazze Şeridi'nde, ramazan ayında gerçekleştirdiği 182 katliamda en az 2315 Filistinliyi öldürdü.

Ekrem Biçeroğlu  | 09.04.2024 - Güncelleme : 09.04.2024
İsrail'in ramazan ayında Gazze'de gerçekleştirdiği 182 katliamda 2315 Filistinli öldü Fotoğraf: Jehad Alshrafi/AA

İstanbul

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, İsrail saldırılarının ramazan ayı boyunca durmaksızın devam ettiği ve bazı günlerde şiddetlenerek arttığı gözlendi.

İsrail ordusu ramazan ayı boyunca Gazze Şeridi'nde 182 katliam gerçekleştirdi.

İsrail güçlerinin bu süre içince havadan, karadan ve denizden yaptığı yoğun saldırılarda 2315 Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırılarda en çok can kaybının yaşandığı gün ise ramazan ayının son günü oldu. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının 9 Nisan'da yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusunun saldırılarında son 24 saatte 153 Filistinli öldü, 3 bin 439 Filistinli ise yaralandı. Yaralanan Filistinliler zorlu ve kısıtlı sağlık imkanlarıyla tedavi edilmeye çalışılıyor.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sivil Savunma Birimi ise bugün, İsrail ordusunun bölgeden çekilmesinin ardından güneydeki Han Yunus kenti ile Gazze’deki Şifa Hastanesi ve çevresinden şu ana kadar 409 cenazenin çıkarıldığını duyurdu.

İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında bulunan, 7 binden fazla hasta ve yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Şifa Hastanesi'ne 18 Mart sabahı baskın düzenlemiş ve Filistinlilerin sığındığı yerleşkeyi kuşatmıştı.

Gazze'deki hükümet, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi ve çevresinde 400'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü, 900'den fazlasını alıkoyduğunu ve 1050 evi yıktığını duyurmuştu.

İsrail ordusu ise 2 hafta süren baskında 200 Filistinliyi öldürdüğünü, 500'den fazlasını alıkoyduğunu ileri sürmüştü.

Hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunan Filistinlilerin bulunurken, İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamıyor.

BM: Gazze'ye insani yardım girişi değerlendirilirken sadece tır sayısına bakılmamalı

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'ye insani yardım girişleri değerlendirilirken sadece yardım tırı sayısına bakmanın yeterli olmadığını, Gazze içinde yardım dağıtımı konusunda sıkıntıların sürdüğünü bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail'in Refah'a saldırısına ilişkin BM'nin tutumunun sorulması üzerine Dujarric, "Tutumumuz en başından beri değişmedi. Refah'a yönelik kara saldırısının korkunç sonuçları olur." dedi.

Son 2 gündür Gazze'ye giriş yapan insani yardım tırlarının sayısında artış olduğunu belirten Dujarric, "Ancak sorunlar sürüyor. Özellikle Gazze içinde dağıtıma ilişkin sorunların çözümüne ilişkin bir değişiklik yok." diye konuştu.

Dujarric, "güvenlik nedeniyle" Gazze'ye tırların dolu şekilde giriş yapamadığını dile getirerek, giriş yaptıktan sonra yardımların dağıtılması için daha küçük kamyonlara aktarılması gerektiğini söyledi.

Bu bağlamda iyileşme olmadığını vurgulayan Dujarric, sadece giren tır sayısını değil farklı hususları ele almak gerektiğini ifade etti.

BM Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed: Gazze konusunda ahlaki pusulamızı yitirdik

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Amina Muhammed, insanlığın Gazze konusunda "ahlaki pusulasını" yitirdiğini söyledi.

Muhammed, sürdürülebilir kalkınmanın finansmanı hakkında basın toplantısı düzenledi.

Gazze konusunda neden sessiz kaldığının sorulması üzerine Muhammed, kendisinin BM Genel Sekreterine bağlı olduğunu ve Genel Sekreter Antonio Guterres'in tüm açıklamalarına katıldığını kaydetti.

Muhammed, kişisel açıklama yapma durumunda olmadığını belirterek, "Ancak benim için en büyük endişe insanlık olarak, uluslararası toplum olarak, Gazze konusunda ahlaki pusulamızı yitirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Bu konuda acilen adım atılması gerektiğini kaydeden Muhammed, çok geç kalındığını vurguladı.

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