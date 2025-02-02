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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in "parmaklıkları ardında" baba olan Filistinli, 3 yılın ardından ikizlerine kavuştu

İsrail hapishanesindeyken "sperm kaçırma" yöntemiyle baba olan Filistinli Nahid Hamid, Hamas ile Tel Aviv arasında sağlanan ateşkes ve esir takası kapsamında özgürlüğüne kavuşarak, 3 yıl sonra ikizlerine kavuştu.

Mohamed Majed, Mehmet Nuri Uçar, Zeynep Tüfekci Gülay  | 02.02.2025 - Güncelleme : 02.02.2025
İsrail'in "parmaklıkları ardında" baba olan Filistinli, 3 yılın ardından ikizlerine kavuştu

Gazze

Esir takasının dördüncü turunda Gazze Şeridi'ndeki 3 esire karşılık, İsrail hapishanelerinde tutulan 183 Filistinli serbest bırakılmıştı.

İsrail'in 20 yıl hapis cezasına çarptırdığı ve 18 sene sonra özgürlüğüne kavuşan Gazze Şeridi sakinlerinden Nahid Hamid, hapisteyken "sperm kaçırma" yöntemiyle dünyaya gelen 3 yaşındaki ikiz oğulları Hani ve Hemmam'a ilk kez kavuştu.

Hamid, 2007 yılından beri İsrail hapishanesinde ve uzun yıllar hücrelerde kaldığı için, her zaman hayalini kurduğu babalık anlarından mahrum kaldı.

Ancak 2021'de "sperm kaçırma" yöntemiyle eşi hamile kalan Hamid'in dünyaya gelen çocuklarına Hani ve Hemmam adı verildi.

Filistinli ikizler, hayatlarının ilk yıllarını babalarının dokunuşundan mahrum olarak sadece resimlerine bakarak geçirdi.

İkizlerle buluşma anı

Filistinli Hamid, özgürlüğe doğru ilerlediği Gazze Şeridi'nde, ilk kez karşılaştığı ikizlerini görür görmez yanlarına koşarak kucağına aldı. Gazzeli baba, yılların ayrılığını telafi edercesine, çocuklarını başlarından öperek hasretini gidermeye çalıştı.

"Canımdan daha değerli"

Hamid, ailesiyle buluşma anında, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hani ve Hemmam, bu bir göz, bu da bir göz... Bunlar canımdan daha değerli. Rabbim bana en tatlı iki gülü verdi. Gardiyana ve hapishaneye meydan okudum ve onlara kapılar ve duvarlara rağmen (sperm kaçırma yöntemiyle) kavuştum." dedi.

Gazze halkını, işgale karşı gösterdikleri kararlılık ve zaferden dolayı selamlayan Hamid, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar temennisinde bulundu.

Hamdi, hapishane şartlarına ilişkin de "Esaret koşulları çok zordu, zorluklarını anlatamam" dedi.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Esir takasının ilk dört turunda, İsrail hapishanelerindeki 583 Filistinli ile Gazze'deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı serbest bırakıldı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada, 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından bugün hasta ve yaralıların tahliyesi için açıldı.

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