Dolar
28.02
Euro
29.69
Altın
1,984.66
ETH/USDT
1,591.20
BTC/USDT
29,448.00
BIST 100
7,654.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya’daAdli Tıp Günleri Açılış Toplantısı’nda konuşuyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı Uluslararası Pul Sergisi Açılış Organizasyonu'nda konuşuyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da 9. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nın açılış konuşmasını gerçekleştiriyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in, Nur Şems Mülteci Kampı'nda öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 13'e yükseldi

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda öldürülen Filistinlilerin sayısının 13'e yükseldiği, ordu güçlerinin yaklaşık 30 saat sonra kamptan çekildiği bildirildi.

Qais Omar Darwesh Omar, Mahmut Geldi  | 20.10.2023 - Güncelleme : 20.10.2023
İsrail'in, Nur Şems Mülteci Kampı'nda öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 13'e yükseldi

Tulkerim

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Nur Şems Mülteci Kampı'nda bir katliam gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in kamp baskınında 5'i çocuk olmak üzere 13 Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin dün sabah saatlerinde baskın ve saldırı başlattığı Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'ndan tümüyle çekildiğini aktardı.

İsrail güçleri dün saat 03.00'te askeri araç ve buldozerler eşliğinde Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenlemişti.

Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Nur Şems Mülteci Kampı'na kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 9 Filistinlinin öldüğü bildirilmişti.

İsrail polisinden yapılan açıklamada ise Nur Şems Mülteci Kampı'nda Filistinlilerle girilen çatışmada 1 polisin öldüğü, 9'unun yaralandığı duyurulmuştu. Açıklamada, 10 şüphelinin ise gözaltına alındığı ifade edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İsrail Devleti'nin resmi hesabını yalanladı
Çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik mücadelede yeni adımlar atılacak
Türkiye, kuruluşunun 100. yılında petrolde sınıf atladı
Teşkilat-ı Esasiye'den yeni anayasaya Türkiye'nin hukuki yolculuğu
Türkiye ve Azerbaycan'dan 100. yıla özel ortak tatbikatlar

Benzer haberler

İsrail'in, Nur Şems Mülteci Kampı'nda öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 13'e yükseldi

İsrail'in, Nur Şems Mülteci Kampı'nda öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 13'e yükseldi

ABD, İsrail’in Gazze’deki operasyonlarının uluslararası hukuka uygun olmasını bekliyor

İsrail ordusu Gazze'de sivillerin bulunduğu 6 eve hava saldırısı düzenledi

İsrail Gazze'de bir camiyi daha vurdu

İsrail Gazze'de bir camiyi daha vurdu
Biden, İsrail ve Ukrayna'yı desteklemek için Kongre'ye "acil bütçe" talebinde bulunacağını duyurdu

Biden, İsrail ve Ukrayna'yı desteklemek için Kongre'ye "acil bütçe" talebinde bulunacağını duyurdu
Moody's İsrail'in kredi notunu olası bir indirim için incelemeye aldı

Moody's İsrail'in kredi notunu olası bir indirim için incelemeye aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet