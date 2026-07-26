İsrail'in Nablus'taki kontrol noktalarında uyguladığı kısıtlamalar sağlık ekiplerinin çalışmalarını engelliyor

Filistin Kızılayı Nablus Acil Yardım ve Ambulans Merkezi Müdürü Amid Ahmed, yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin askeri kontrol noktalarındaki kısıtlamalarını artırarak ambulans ekiplerinin hareketlerini engellemeyi sürdürdüğünü belirtti.

Ahmed, bu kısıtlamaların ambulansların hasta ve yaralılara ulaşmasını geciktirdiğini ve sağlık hizmetlerinin aksamasına yol açtığını ifade etti.

İsrail güçlerinin, Nablus dışından kentteki hastanelere sevk edilmesi gereken hastaların geçişlerini engellediğini veya geciktirdiğini söyleyen Ahmed, bazı diyaliz hastalarının tedavi için Nablus'a girişine izin verilmediğini belirtti.

Ahmed, hastaların sağlık merkezlerine ulaşımını kolaylaştırmak için Kızılhaç ile koordinasyon halinde çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

İsrailliler Batı Şeria'da bir caminin bazı bölümlerini ateşe verdi

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın ve yerel kaynakların aktardığına göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Tulkerim'in güneyindeki Kur köyüne baskın düzenledi.

İsrailli saldırganlar, köyün camisini içeriden ateşe verdi. Yangında caminin bazı bölümleri ile içeride bulunan eşyalar zarar gördü.

Caminin duvarlarına ırkçı sloganlar yazıldı

Görgü tanıkları, İsrailli saldırganların caminin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdıktan sonra olay yerinden ayrıldığını aktardı.

Köy sakinlerinin yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldığı ve yangının daha fazla yayılmasını engellediği belirtildi.

Filistin Vakıflar Bakanlığından camilere yönelik saldırılara kınama

Filistin Vakıflar Bakanlığı, Kur köyündeki camiyi hedef alan saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, camilerin hedef alınması ve kundaklanmasının münferit olayların ötesine geçtiği belirtilerek, bu saldırıların İsrail güçlerinin koruması ve göz yummasıyla Filistinlilerin varlığını ve dini haklarını hedef alan sistematik ve planlı eylemlere dönüştüğü ifade edildi.

Açıklamada, saldırının ibadet özgürlüğünü ve kutsal mekanların korunmasını güvence altına alan uluslararası hukuk ile uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu vurgulanarak, bu tür ihlallerin sürmesinin bölgede gerilimi daha da artıracağı uyarısında bulunuldu.

Uluslararası topluma ve insan hakları kuruluşlarına saldırıların durdurulması ve faillerin hesap vermesinin sağlanması için acilen harekete geçme çağrısı yapılan açıklamada, Filistinlilerden de camileri korumak için benzer saldırılara karşı teyakkuz halinde olmaları istendi.

Açıklamada ayrıca, Kur köyündeki saldırının, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sabah saatlerinde Nablus'un güneyindeki Kusra beldesinde yapımı süren bir camiyi ateşe vermesinin hemen ardından düzenlendiğine dikkat çekildi.

Hamas: İki caminin yakılması faşist bir suçtur

Hamas yöneticilerinden Mahmud Merdavi, yaptığı yazılı açıklamada, Nablus ve Tulkerim kentlerindeki iki caminin yakılmasının "sessiz kalınamayacak şekilde İslami kutsallara yönelik açık bir ihlal" olduğunu belirtti.

İsraillilerin, Tulkerim'in güneyindeki Kur köyünde bir camiyi, Nablus'un güneyindeki Kusra beldesinde ise yapımı devam eden başka bir camiyi aynı gün içinde iki ayrı saldırıyla ateşe verdiğini aktaran Merdavi, saldırıların "dini, ahlaki ve insani tüm değerleri hiçe sayan açık bir saldırı" olduğunu ifade etti.

Merdavi, söz konusu saldırıların "işgal ve İsraillilerin sergilediği gerileme ve faşizmin boyutunu ortaya koyduğunu" kaydetti.

Filistin halkına camilerini ve kutsal mekanlarını savunmak için harekete geçme çağrısında bulunan Merdavi, Filistinlilerin bu tür saldırılara izin vermeyeceğini ve söz konusu ihlallerin karşısında duracağını belirtti.

Merdavi, İslam ve Arap ülkeleri ile "dünyadaki özgür insanları", İsraillilerin İslami kutsal mekanlara yönelik saldırılarına karşı kararlı bir tutum almaya, saldırıların faillerini ve bu suçların işlenmesini teşvik eden İsrailli yetkilileri takip etmeye çağırdı.

İsrailliler, Ramallah ve Selfit kentlerinde iki yeni kaçak yerleşim kurdu

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, Ramallah'ın kuzeybatısındaki Ümmü Safa köyü topraklarında yeni bir kaçak yerleşim oluşturdu.

Ümmü Safa Köy Meclisi Başkanı Mervan Sabah, yaptığı açıklamada, bir grup İsraillinin, köyün güneyindeki Vadi ez-Zeytun bölgesine baskın düzenleyerek buraya çadırlar kurduğunu söyledi.

Sabah, yaklaşık 4 bin dönümlük alanı kapsayan bölgenin kaçak yerleşim kurulması amacıyla kullanıldığını ifade etti.

Son günlerde köyün Cebel er-Ras bölgesinde, Ümmü Safa ile Cibiya beldeleri arasındaki alanda ve komşu Deyr es-Sudan yakınlarında da yeni kaçak yerleşimler kurulduğunu aktaran Sabah, kurulan yeni kaçak yerleşim nedeniyle köyün dış dünyayla bağlantısının tamamen kesildiğini vurguladı.

Sabah, Filistinlilere ait arazilerden geriye yalnızca evlerin bulunduğu alanların kaldığını belirtti.

Öte yandan Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Selfit kentinin kuzeyindeki Deyr İstiya beldesinde de yeni bir kaçak yerleşim kurdu.

WAFA'nın haberine göre, aktivist Nazmi es-Selman, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, beldenin kuzeyindeki Ez-Zuhur bölgesinde toplandığını ve burada Filistinlilere ait arazileri tahrip ettiğini belirtti.

Selman, söz konusu bölgede yeni bir kaçak yerleşim kurulmasının, Filistinlilerin toprakları aleyhine yeni bir fiili durum oluşturmayı ve bölgedeki yayılmacılığı amaçladığını ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 24 Temmuz'da işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 2 İsraillinin öldüğü olayların ardından, kaçak yerleşimlerin tanınması ve yenilerinin kurulması sürecinin hızlandırılması talimatını vermişti.

İsrail güçleri, 58 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri, sabah saatlerinden itibaren Batı Şeria'nın Tulkerim, Nablus ve El Halil başta olmak üzere birçok bölgesine baskınlar düzenledi.

Nablus kenti ve çevresindeki beldelere düzenlenen baskınlarda biri kadın 27 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail güçleri, El Halil kent merkezi ile çevresindeki beldelere düzenlediği baskınlarda 75 yaşında bir adam ile engelli bir çocuğun da bulunduğu 13 Filistinliyi gözaltına aldı.

Tulkerim ve beldelerine yapılan baskınlarda biri kadın olmak üzere 14 Filistinli gözaltına alındı.

Ayrıca Cenin'de 2, Tubas kentinin güneydoğusundaki Tammun beldesinde de biri kadın olmak üzere 2 kişi İsrail güçlerince gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılar arttı.