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Dünya

İsrail'in, Mısır'a, Refah Sınır Kapısı'nın yeniden faaliyete geçmesiyle ilgili bir plan sunduğu iddia edildi

İsrail'in, Mısır'a, Gazze'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'nın yeniden faaliyete geçmesiyle ilgili bir plan sunduğu öne sürüldü.

Said Amori, Gülşen Topçu  | 17.05.2024 - Güncelleme : 17.05.2024
İsrail'in, Mısır'a, Refah Sınır Kapısı'nın yeniden faaliyete geçmesiyle ilgili bir plan sunduğu iddia edildi

Kudüs

İbranice yayın yapan Walla internet sitesinin haberinde, Tel Aviv yönetiminin, Mısır'a, Refah'ın, İsrail'in güvenlik denetimi altında yeniden faaliyete geçmesini öngören bir plan sunduğu belirtildi.

Planın, sınır kapısının sadece Mısır'dan Gazze'ye insan ve yakıt geçişleri için kullanılmasını ve İsrail askerlerinin, sınırın dışında konuşlanarak burayı Hamas'ın saldırılarından korumasını içerdiği kaydedildi.

Mısır ya da İsrail'den sitenin haberine ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, dün Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen 33. Arap Birliği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in, Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirerek Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı sıkılaştırmaya çalıştığını söylemişti.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

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