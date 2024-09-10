İsrail'in Mevasi'deki çadırlara düzenlediği saldırıların hedefi olan bebekler bacaklarından ağır yaralandı
İsrail'in, Gazze'nin güneyindeki el-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadırlara düzenlediği saldırıların hedefi olan bebekler bacaklarından ağır yaralandı.
Han Yunus
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırıları 340 gündür devam ederken ordunun Gazze'nin güneyindeki el-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadırlara düzenlediği saldırıların hedefi olan bebekler bacaklarından ağır yaralandı.
İsrail ordusunun Mevasi'deki çadırlara düzenlediği saldırıların hedefi olan bebekler bacaklarından ağır yaralandı, bombardıman sonrasında yaralılar ambulansla hastaneye nakledildi https://t.co/MPV1jnLaQX pic.twitter.com/l9rmHqJGmZ— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 10, 2024
Saldırı sonrası ambulansla hastaneye nakledilen bebeklerden birinin iki bacağında derin yaraların açıldığı görüntülenirken diğer bebeğin ise sağ bacağını kaybettiği kaydedildi. Ambulansta acı içinde ağlayan bebeklerin durumu yürekleri burktu.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırlara düzenlediği saldırıda en az 40 kişinin öldüğü, 60'ının yaralandığı belirtilmişti.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Han Yunus'un batısında "güvenli olduğu" iddia edilen El-Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin çadırlarına 3 füze saldırısı düzenlemiş saldırının şiddetiyle bölgede metrelerce derinlikte 3 çukur oluştuğu ve 20 ila 40 çadırın yanarak yok olduğu, çok sayıda kişininse kumların altına gömüldüğü kaydedilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.