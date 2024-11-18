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Dünya

İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırısında iki sağlık görevlisi daha hayatını kaybetti

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bir bölgeye düzenlediği saldırılarda 2 sağlık görevlisi daha yaşamını yitirdi.

Faruk Hanedar  | 18.11.2024 - Güncelleme : 18.11.2024
İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırısında iki sağlık görevlisi daha hayatını kaybetti

Beyrut

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Kana bölgesinde sağlık görevlilerini hedef aldığını açıkladı.

"İsrail'in uluslararası yasaları ve insani normları ihlale devam ettiği" belirtilen açıklamada, saldırıda İslami Sağlık Kurumu ve Sivil Savunma'ya bağlı 2 sağlık görevlisinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail savaş uçaklarının bu sabah Nebatiye'nin Arabsalim bölgesinde Hizbullah'a bağlı İslam Sağlık Kurumuna ait bir merkezi vurduğu ve 6 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Bint Cubeyl'de 6 sağlık görevlisinin cesedine ulaşıldı

Öte yandan, Lübnan Kızılhaçı ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi, dün gece Nebatiye kentine bağlı Arabsalim'de İslam Sağlık Kurumuna ait bir merkeze düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 6 sağlık çalışanının cesedine ulaştıklarını duyurdu.

İsrail'in Lübnan’da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 481 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 896'sı kadın ve çocuk, 210'u sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 481 kişi öldü, 14 bin 786 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor.

Birleşmiş Milletlerin verilerine göre, İsrail'in saldırıları sebebiyle Lübnan'da 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi. Lübnan hükümeti ise yerinden edilen kişilerden 600 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

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