İsrail savaş uçaklarının, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Deyr ez-Zahrani ile Ensar beldelerine düzenlediği hava saldırılarında 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti İsrail savaş uçaklarının, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Deyr ez-Zahrani ile Ensar beldelerine düzenlediği hava saldırılarında 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları, Deyr ez-Zahrani beldesine hava saldırısı gerçekleştirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Acil Durum Operasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Deyr ez-Zahrani beldesine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, İsrail saldırısının ardından bölgede büyük bir panik ve yıkımın olduğu görüldü.

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İsrail ordusunun bu sabah, Lübnan'ın güneyindeki Ensar beldesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail ordusu da yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki işgale katılan birliklerine yönelik bir ihlalde bulunulduğunu iddia ederek Nebatiye ve Ensar'da Hizbullah altyapısına saldırı düzenlendiğini ileri sürmüştü.

İsrail ordusu saldırıları üstlendi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki işgale katılan birliklerine yönelik bir ihlalde bulunulduğunu iddia ederek Nebatiye ve Ensar'da Hizbullah altyapısına saldırı düzenlendiğini ileri sürdü.

Yapılan açıklamada, işgal altında olduğu belirtilen Ali Tahir Tepesi'nde Hizbullah mensuplarının İsrail askerlerine karşı faaliyette bulunduğu iddia edildi.

İsrail ordusunun gece boyunca Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ve Ensar bölgelerine saldırılar düzenlediği aktarılan açıklamada, "tehditleri ortadan kaldırmak için" saldırıların süreceği tehdidinde bulunuldu.

İsrail savaş uçakları güneydeki Deyr ez-Zahrani beldesini vurdu

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları, Deyr ez-Zahrani beldesine hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, İsrail saldırısının ardından bölgede büyük bir panik ve yıkımın olduğu görüldü.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 335 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.