İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait uçaklar ve insansız hava araçları (İHA) sabah saatlerinde Nebatiye ve çevresindeki beldelere bir dizi saldırı gerçekleştirdi.

Arabsalim beldesinde bir motosiklete düzenlenen İHA saldırısında 1 kişi yaşamını yitirdi. Bazuriyye beldesine düzenlenen hava saldırısında da 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Nebatiye-Zefta otoyolunda Nebatiye Belediyesine ait bir aracı hedef alan İHA saldırısında ise belediye çalışanı Muhammed el-Cevad Fadi Bitar hayatını kaybetti.

İsrail'e ait bir başka İHA ise gece saatlerinde Düveyr beldesinin güney girişine düzenlenen saldırı sonrası bölgede inceleme yapan bir grup genci hedef aldı. Saldırıda Suriye uyruklu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Tul beldesindeki Şeyh Ragıp Harp Hastanesi yakınlarında seyreden bir motosikletin hedef alındığı İHA saldırısında da 1 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusuna ait İHA'lar Nebatiye kentindeki ticaret merkezini hedef aldı, savaş uçakları da Kefre, Cebşit, Yuhmur Şakif, Kakaiyet Cisir ve Doğu Zavtar beldelerine hava saldırıları düzenledi.

Şevkin ve Zıbdin beldeleri arasındaki bölge de hava saldırısında hedef alındı.

İsrail ordusundan Lübnan'ın güney ve doğusundaki bölgelere saldırı tehdidi

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, bir kısmı ilk kez olmak üzere, Lübnan'ın güney ve doğusundaki birçok beldeye saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulundu.

Adraee, İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesinde bulunan Mişgara, Kalaya ve Suhmur beldeleri ile güneyindeki Düveyr, Deyr Zehrani, Şarkiyye, Zıbdin, Yukarı Nebatiye, Arabsalim ve Kefr Coz beldelerine kısa süre içerisinde saldırı düzenleyeceğini kaydetti.

Söz konusu bölgelerdeki halkın evlerini tahliye etmesi ve en az bin metre uzaklaşıp açık arazilere çekilmesi gerektiğini belirterek sürgün emri yayınlayan Adraee, Hizbullah'ın ateşkes ihlallerine karşı saldırıların düzenleneceğini savundu.

İsrail ordusunun saldırı tehdidi, ABD ile İran arasındaki müzakereler sürerken muhtemel ateşkesin Lübnan'ı kapsayıp kapsamayacağı tartışmaları yaşanırken geldi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir binaya düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi

Bunun yanı sıra, İsrail savaş uçaklarının dün Batı Sir beldesinde üç katlı bir binayı hedef aldığı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.

Ölenler arasında çocukların da bulunduğu vurgulandı.

Arama kurtarma ve sivil savunma ekiplerinin enkaz altındakilere ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Batı Sir beldesinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Lübnan'ın güneyinde 2 İsrail askeri Hizbullah'ın dron saldırısında yaralandı

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, patlayıcı yüklü bir dron ile düzenlenen saldırıda 2 İsrail askerinin orta ve hafif derecede yaralandığını yazdı.

İsrail ordusunun çözüm bulamadığı Hizbullah'ın dron saldırısında dün yaralanan 2 askerin hastaneye nakledildiği aktarıldı.

Öte yandan, Hizbullah'a ait bir dronun İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesine sızdığı, bölgede bu nedenle sirenlerin çaldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, tespit edilen dron ile irtibatın kesildiği, olayın sona erdiği ve herhangi bir hasar bildirimi olmadığı ifade edildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 123 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah da ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.