İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun hava saldırısıyla hedef aldığı Deyr ez-Zahrani beldesinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Sivil savunma ekiplerinin 3 kişinin cansız bedeni ile 5 yaralıyı enkaz altından çıkarmayı başardığı aktarılan haberde, sivil savunma ekiplerinden önce de hayatını kaybeden bir kişinin cenazesine ulaşıldığı kaydedildi.

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İsrail ordusu saldırıları üstlendi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki işgale katılan birliklerine yönelik bir ihlalde bulunulduğunu iddia ederek Nebatiye ve Ensar'da Hizbullah altyapısına saldırı düzenlendiğini ileri sürdü.

Yapılan açıklamada, işgal altında olduğu belirtilen Ali Tahir Tepesi'nde Hizbullah mensuplarının İsrail askerlerine karşı faaliyette bulunduğu iddia edildi.

İsrail ordusunun gece boyunca Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ve Ensar bölgelerine saldırılar düzenlediği aktarılan açıklamada, "tehditleri ortadan kaldırmak için" saldırıların süreceği tehdidinde bulunuldu.

İsrail savaş uçakları güneydeki Deyr ez-Zahrani beldesini vurdu

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları, Deyr ez-Zahrani beldesine hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, İsrail saldırısının ardından bölgede büyük bir panik ve yıkımın olduğu görüldü.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan kınama

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik devam eden saldırılarını ve Ensar beldesinden bir ailenin hayatını kaybetmesine yol açan ihlallerini kınadı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığının sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan açıklamaya göre Avn, İsrail'in başta Nebatiye ve çevresi olmak üzere güney bölgelerine yönelik sürdürdüğü saldırılara tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in çerçeve anlaşmasını, Askeri Koordinasyon Grubu'nun çalışmalarını ve sivillerin korunmasına ilişkin uluslararası hukuku tekraren ihlal ettiğini belirterek, bu durumun Ensar beldesinden tüm bir ailenin şehit olmasıyla sonuçlandığını vurguladı.

Lübnan Başbakanı Selam, İsrail'in "askeri hedefleri" değil çocuk ve kadınları öldürdüğünü söyledi:

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde sivilleri hedef alan saldırılarına tepki gösterdi.

Selam, İsrail'in sabah saatlerinden beri güneydeki Nebatiye kentine bağlı Ensar beldesi ve Deyr ez-Zahrani bölgesine hava saldırılarını artırarak sivillerin yaşadığı evleri bombaladığına dikkati çekti.

İsrail ordusunun söz konusu saldırılarla Lübnan'ın güneyinde istikrarı sağlama yönünde sarf edilen çabaları baltaladığına vurgu yapan Selam, şunları kaydetti:

“İsrail'in Ensar beldesine yönelik hava saldırısında şehit düşenler, askeri altyapı değillerdi. İsrail'in hava saldırısında ölen çocuk ve kadınlar da askeri hedefler değildi.”

Lübnan topraklarında tespit edilecek herhangi bir askeri altyapıyla ilgili atılacak adımların Lübnan devletinin sorumluluğunda olacağını belirten Selam, "Lübnan topraklarında olabilecek bir askeri altyapı, İsrail'e topraklarımızdaki sivillerin hayatını tehlikeye atacak şekilde saldırı düzenleme hakkı vermez." ifadelerini kullandı.

İsrail'e ülkesine yönelik saldırılara derhal son verme çağrısında bulunan Başbakan Selam, "Halkımızın güvenliği ve kendi topraklarında yaşama hakları ne pazarlık ne de müzakerelerin konusu olacak." dedi.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 335 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.